به گزارش ایلنا، فضل الله رنجبر در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود درباره وضعیت معیشتی مردم که بسیار سخت و دشوار شده است، گفت: کاش حداقل کالاهایی با نرخ ارزان تر به دست مردم می رسید. ارز کالاها حذف شد در حالی که نمی توانیم با رانتخواران، ویژه خواران و آقازاده ها مقابله کنیم آن وقت بهانه های دیگر می گیریم.

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه ما باید با تمام توان در حمایت از اقشار ضعیف جامعه مراقب نظریه ها باشیم، گفت: رئیس جمهور و سامان برنامه و بودجه باید نسبت به وضعیت حقوق پاسداران عزت و اقتدار کشور متوجه باشند همچنین معیشت بازنشستگان سخت است و باید ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری برای بازنشستگان اجرا شود. نیروهای شرکتی را نیز با عدم اجرای طرح ساماندهی بیش از این آزاد ندهید.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق هیچ دردی را از کارکنان و بازنشستگان درمان نمی کند. لطفا در اجرای قانون جامع ایثارگران را تسریع کنید که باید دِین خود را به این قشر ادا کنیم.

