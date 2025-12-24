خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جعفری آذر در تذکر شفاهی:

دولت فوق العاده خاص ویژه کارکنان را اجرایی کند

دولت فوق العاده خاص ویژه کارکنان را اجرایی کند
کد خبر : 1732422
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دولت فوق العاده خاص ویژه کارکنان را اجرایی کند تا بخشی از مشکلات این عزیزان برطرف شود.

به گزارش ایلنا،  علی جعفری آذر در نشست علنی امروز ۳ دی ماه در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جلسه گفت: سنوات اخیر فاصله فاحشی بین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده، دولت لایحه فرستاده لطفا این را اعلام وصول بفرمایید تا حداقل بخشی از این مشکلات در این ناحیه جبران می‌شود.

وی افزود: از رئیس جمهور می‌خواهم قانون فوق العاده خاص که مصوب مجلس است که کارکنان دولت و دستگاه‌ها را مشمول می‌شود ابلاغ کنید تا اجرا شود در این شرایط سخت تورمی این کمک فوق العاده خاص می‌تواند بخشی از این نابسامانی را جبران کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس بیان کرد: ما از جلسه دیروز پیام بدی دریافت کردیم دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل تورم و قیمت ارز ندارد و این نگران کننده است باید کاری بکنیم که پیام خوب داشته باشد.

حاجی بابایی در پاسخ به این نماینده گفت: بودجه‌ای که به مردم خدمت نکند مجلس تصویب نمی‌کند، مجلس پای کار خواهد ایستاد و دولت هم کمک می‌کند تا در خدمت مردم باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا