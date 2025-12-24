جعفری آذر در تذکر شفاهی:
دولت فوق العاده خاص ویژه کارکنان را اجرایی کند
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دولت فوق العاده خاص ویژه کارکنان را اجرایی کند تا بخشی از مشکلات این عزیزان برطرف شود.
به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر در نشست علنی امروز ۳ دی ماه در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جلسه گفت: سنوات اخیر فاصله فاحشی بین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد کرده، دولت لایحه فرستاده لطفا این را اعلام وصول بفرمایید تا حداقل بخشی از این مشکلات در این ناحیه جبران میشود.
وی افزود: از رئیس جمهور میخواهم قانون فوق العاده خاص که مصوب مجلس است که کارکنان دولت و دستگاهها را مشمول میشود ابلاغ کنید تا اجرا شود در این شرایط سخت تورمی این کمک فوق العاده خاص میتواند بخشی از این نابسامانی را جبران کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس بیان کرد: ما از جلسه دیروز پیام بدی دریافت کردیم دولت هیچ برنامهای برای کنترل تورم و قیمت ارز ندارد و این نگران کننده است باید کاری بکنیم که پیام خوب داشته باشد.
حاجی بابایی در پاسخ به این نماینده گفت: بودجهای که به مردم خدمت نکند مجلس تصویب نمیکند، مجلس پای کار خواهد ایستاد و دولت هم کمک میکند تا در خدمت مردم باشد.