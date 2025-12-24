تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:

محمود طاهری نماینده شبستر و تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد ضرورت رسیدگی به مشکل کمبود معلم سرایدار و غیره در آموزش و پرورش شهرستان شبستر

محمود طاهری نماینده شبستر و تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان مجدد به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم برنامه ریزی برای بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده قبل از شروع سال تحصیلی جدید

تذکر سید کریم معصومی خسرو آبادی نماینده محترم فومن و شفت و تعداد ۲۷ نفر از نمایندگان به محمدرضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم رسیدگی به کمبود امکانات تجهیزات پزشکی و کادر درمانی در بیمارستان‌های شهرستان‌های فومن و شفت

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۳۵ نفر از نمایندگان اسکندر مومنی کلاگری وزیر کشور در مورد لزوم تصویری در ارتقا شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد روستا دهستان و بخش می‌باشند

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۳۴ نفر از نمایندگان به احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت تصریح در تکمیل ورزشگاه پارس شیراز

تشکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمنه از وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد مقاوم‌سازی فضای مدارس آسیب دیده بر اثر فرونشست زمین و فرسودگی در شهرستان‌های شاهین شهر و میمه

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمنه و تعداد ۶۱ نفر از نمایندگان به احمد میدیدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم بازنگری در حق بیمه پرداختی گروه‌هایی که حق بیمه شان به طور غیر متعارف و ناگهانی افزایش یافته

تذکر سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه به عباس علی آبادی وزیر محترم نیرو در مورد لزوم تصویری در تکمیل طرح آب شرب شهید شبانبخش انزل و نازلوچای

تذکر احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و کلات و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد ضرورت بازنگری در آزادسازی پیام رسان واتساپ در شورای عالی فضای مجازی

تذکر علیرضا نثاری نماینده محترم نهاوند و تعداد ۴۱ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری در مورد لزوم رسیدگی به عملکرد صندوق توسعه ملی

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار و تعداد ۴۹ نفر از نمایندگان به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مورد لزوم فراخوانی سفرای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی اخیر به وزارت امور خارجه

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار و تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان به سید عباس صالح شریعتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ضرورت استقرار اداره میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌های باب الرضا، داورزن

تذکر رمضان رحیمی نماینده محترم فلاورجان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد لزوم ارائه گزارش سازمان بهینه‌سازی انرژی به مجلس مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به عباس علی آبادی وزیر محترم نیرو در مورد ضرورت تسریع در تکمیل پروژه احداث سد گرد ایرانشهر

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد و تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان به احمد میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در شهرستان‌های سردشت پیرانشهر و میرآباد

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر و تعداد ۴۳ نفر از نمایندگان به رضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات ناشی از ملی شدن بخش زیادی از اراضی مردم در روستاها

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر و تعداد ۴۸ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مورد لزوم بسیج تمام دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم/

