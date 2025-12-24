شهرکی در تذکر شفاهی:
آقای رئیس جمهور تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مشخص کنید
نماینده مردم زابل زهک و هیرمند در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مشخص کنید تا از این وضعیت خارج شوند.
به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز ۳ دی ماه در تذکر شفاهی گفت: امروز گرانی افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید زندگی مردم به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را با بحران جدی مواجه کرده است مناطقی که بیشترین فشار را به دلیل خشکسالی ۲۰ ساله تحمل میکنند.
وی افزود: در سیستان فعالسازی فرصت مرز تنها راهکار کوتاه مدت برای تامین معیشت همه اقشار مردم مانند دهه ۷۰ است این ظرفیت پایدار برای همه اقشار سیستانی شفاف و بدون تبعیض در اسرع وقت باید عملیاتی شود.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس بیان کرد: عدم تامین به موقع نهادهای دامی و کاهش سوخت ماشین آلات کشاورزی کشاورزان، دامداران و مرغداران سیستان و بلوچستانی را به مرز ورشکستگی رسانده و امنیت غذایی را تهدید میکند.
وی گفت: آقای رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، معلمان خرید خدمت، حق التدریسیها، نهضتی ها، نیروهای طرح امین و پرداخت پاداش و معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۴۰۱ را دستور فرمایید هرچه سریعتر اجرا کنند تا از بلاتکلیفی چند ساله نجات یابند.