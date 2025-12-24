خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهرکی در تذکر شفاهی:

آقای رئیس جمهور تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مشخص کنید

آقای رئیس جمهور تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مشخص کنید
کد خبر : 1732419
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم زابل زهک و هیرمند در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور تکلیف نیروهای حق التدریسی و نهضتی را مشخص کنید تا از این وضعیت خارج شوند.

به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی در نشست علنی امروز ۳ دی ماه در تذکر شفاهی گفت: امروز گرانی افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید زندگی مردم به ویژه در استان سیستان و بلوچستان را با بحران جدی مواجه کرده است مناطقی که بیشترین فشار را به دلیل خشکسالی ۲۰ ساله تحمل می‌کنند.

وی افزود: در سیستان فعال‌سازی فرصت مرز تنها راهکار کوتاه مدت برای تامین معیشت همه اقشار مردم مانند دهه ۷۰ است این ظرفیت پایدار برای همه اقشار سیستانی شفاف و بدون تبعیض در اسرع وقت باید عملیاتی شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس بیان کرد: عدم تامین به موقع نهادهای دامی و کاهش سوخت ماشین آلات کشاورزی کشاورزان، دامداران و مرغداران سیستان و بلوچستانی را به مرز ورشکستگی رسانده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

وی گفت: آقای رئیس جمهور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، معلمان خرید خدمت، حق التدریسی‌ها، نهضتی ها، نیروهای طرح امین و پرداخت پاداش و معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۴۰۱ را دستور فرمایید هرچه سریعتر اجرا کنند تا از بلاتکلیفی چند ساله نجات یابند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا