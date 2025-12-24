خبرگزاری کار ایران
قائم پناه در جمع خبرنگاران:

اصلاح در وزارت‌خانه‌ها به معنی تغییر وزرا نیست

اصلاح در وزارت‌خانه‌ها به معنی تغییر وزرا نیست
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه ای وجود دارد اصلاح می کنیم اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم پناه در پایان  جلسه امروز هیات دولت درباره  اخبار و شایعات مربوط به حمله احتمالی رژیم اسراییل به کشورمان گفت: ان شالله که حمله ای به کشور صورت نمی گیرد اما درصورت تکرار اشتباه از سوی این رژیم، آمادگی کاملی برای مقابله با دشمن داریم و همانطور که در جنگ قبلی دشمن را وادار به عقب نشینی و آتش بس کردیم، این بار نیز همینطور خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر درباره مطرح شدن استیضاح وزرا بیان کرد: استیضاح حق نمایندگان مجلس دانست و دولت قرار نیست تغییری در وزرا ایجاد کند، ترمیم با تغییر متفاوت است، دولت معتقد است که درخواست هر اصلاحی قرار نیست به تغییر وزرا منجر شود.

وی تاکید کرد: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه ای وجود دارد اصلاح می کنیم اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

