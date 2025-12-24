به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائم پناه در پایان جلسه امروز هیات دولت درباره اخبار و شایعات مربوط به حمله احتمالی رژیم اسراییل به کشورمان گفت: ان شالله که حمله ای به کشور صورت نمی گیرد اما درصورت تکرار اشتباه از سوی این رژیم، آمادگی کاملی برای مقابله با دشمن داریم و همانطور که در جنگ قبلی دشمن را وادار به عقب نشینی و آتش بس کردیم، این بار نیز همینطور خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر درباره مطرح شدن استیضاح وزرا بیان کرد: استیضاح حق نمایندگان مجلس دانست و دولت قرار نیست تغییری در وزرا ایجاد کند، ترمیم با تغییر متفاوت است، دولت معتقد است که درخواست هر اصلاحی قرار نیست به تغییر وزرا منجر شود.

وی تاکید کرد: اگر نقطه ضعفی در وزارتخانه ای وجود دارد اصلاح می کنیم اما قرار نیست وزرا تغییر کنند. تغییر به معنای تعویض وزرا نیست.

