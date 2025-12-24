آق ارکاکلی نطق میان دستور:
در بسیاری از مطبها از مردم دلار و سکه میگیرند
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس،گفت: زخم پنهان و بزرگترین ناهنجاری در حوزه سلامت و درمان کشور، زیرمیزیهای سنگین و بی ضابطهای است که توسط برخی از پزشکان گرفته میشود و هیچ نظارتی هم بر این معضل افتاده بر جان بیماران صورت نمیگیرد.
به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی چهارشنبه (۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن عرض سلام و درود محضر ملت ایران بخصوص مردم رشید و غیور استان گلستان و حوزه انتخابیه گنبد کاووس، گفت: در ابتدای سخن یاد و خاطره شهدای عظیمالشأن اسلام و انقلاب را گرامی میداریم و به افتخار هموطنان عزیزمان و حافظان امنیت و اقتدار و به احترام پرچم مقدس ایران عزیزمان؛ پرچمی که نماد دو عنصر بنیادین هویت ملی و دینی است؛سر تعظیم فرود میآوریم.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهور افزود: مجلس دوازدهم و همکاران بنده ،حسب وظیفه شرعی قانونی و توصیه مقام معظم رهبری؛ تا امروز بالاترین میزان تعامل را با دولت رفاه ملی داشتند و همچنین تقویت این تعامل را وظیفه خود دانسته و در راستای اتحاد مقدس مان حرکت خواهند کرد؛ولی لازم میدانیم نکاتی را از جایگاه نظارتی متذکر شویم، چون رویکردهایی را این روزها شاهد هستیم که هیچ توجیهی برای آنها وجود ندارد و دولت باید اراده و رویکرد خود را برای حل و رفع مشکلات موجود بازتنظیم کند.
آق ارکاکلی با اشاره به موضوع گرانی های افسارگسیخته کالاهای اساسی، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر آنطور که باید ظرفیتها به کار وضعیت موجود در نیامدهاند و چارهساز نشدهاند؛ که گرانی و نابسامانی در کالاهای اساسی ،تورم افسار گسیخته ،افت شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش بیکاری و عدم ثبات اقتصادی به ابرچالش کشور تبدیل شده است. شک نکنید گره کار در حوزه مدیریت است،حوزه ای که دچار رهاشدگی و متاسفانه درگیر رانت و فساد شده است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع مدرسه سازی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی دولت در کنار تمام زحمات و اقدامات شایستهای که داشته است از جمله در حوزه مدرسه سازی با مشارکت مردم و خیرین؛ این است که خیلی از مدیران شما گفتمان "وفاق ملی" را به گفتمان "نداریم" و "گفتاردرمانی" تغییر داده اند، سبک این روزهای خیلی از مدیران در سطوح مختلف مدیریت ویترینی مبتنی بر نمایش شده است و این رویکرد یکی از مهمترین آسیبهای مدیریتی کشور است، قطعاً با این گونه مدیران و این سبک از مدیریت ،وضعی بهتر از این رقم نخواهد خورد.
وی تاکید کرد:مدیران خود را ملزم کنید میان مردم بروند و با نگاه حل مسئله،مشکلات آنها را تدبیر کنند؛این رویکرد را نهادینه کنید و پایش و ارزیابی مستمر داشته باشید، قطعاً تفاوت مدیران واقعی و خدوم و مردم دار نمایان خواهد شد؛ زیبایی ایران و انقلاب عزیزمان تنها با هم بودن است و این زیبایی در کنار مردم رقم میخورد، مردمی که با وفاداری خود حجت را بر ما تمام کرده اند وامروز این ما مسئولین هستیم که باید دین خود را به مردم ادا کنیم.
آق ارکاکلی خطاب به پزشکیان ، اظهار کرد: دولت بزرگوار ؛متاسفانه این روزها حال و روز اقتصاد معیشت مردم بیش از هر زمانی در گذشته،نابسامان است و تیم اقتصادی دولت نیز دچار اقتصاد تردمیلی شده است! ظاهراً نیروی عظیمی در دولت فعال است اما کاری انجام نمیشود و حرکتی صورت نمیگیرد و در نهایت مردم تاثیر مثبتی از اقدامات دولت در حوزه معیشت را نمیبینند.
وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور عملاً تنها وزارت امور وصول مالیات شده است، مطرح کرد: کمبود دارو و شیب تند گرانی آن و هزینههای بالای درمان خصوصاً برای بیماران خاص و سرطانی، کمر مردم را شکسته است.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه زخم پنهان و بزرگترین ناهنجاری در حوزه سلامت و درمان کشور،زیرمیزیهای سنگین و بی ضابطهای است که توسط برخی از پزشکان گرفته میشود و هیچ نظارتی هم بر این معضل افتاده بر جان بیماران صورت نمیگیرد،خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای مردمی متاسفانه در بسیاری از مطبها از مردم دلار و سکه میگیرند؛ سوگندی که زیرپای زیاده خواهی زیرمیزی بگیران در مقابل سکه و رنگ میبازد؛قطعاً برای سایر پزشکان سالم و نوع دوست ازجمله شخص وزیر بهداشت و درمان دردآور است؛ شما پزشک سالم متخصص و نمونه هستید و قطعاً از وضعیت فعلی مطلع؛ چرا برخوردی صورت نمیگیرد؟!
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیرقتصاد میخواهیم نسبت به وضعیت تسهیلات ازدواج جوانانی که متاسفانه به دلیل کارشکنیهای مختلف در اخذ ضمانت و پیچیده کردن پروسه اعطای تسهیلات، در نهایت مجبور به فروش وام میشوند، نظارت و رسیدگی فوری کنند،خاطرنشان کرد: اینکه امروز از سر ناچاری جوانان و به بنبست رسیدن آنها در سیستم بانکی،آگهی فروش وام ازدواج، سطح دیوارها را در تمام شهرها پرکرده است؛ برای ما و شما دولتمردان،باید مایه شرمندگی و سرافکندگی باشد.
آق ارکاکلی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه بودجه،مطرح کرد: متاسفانه در شرایطی که تورم رکوردشکنی میکند و مرزهای گرانی روز به روز جابجا میشوند؛این کارگران هستند که با حداقل حقوق و دستمزد زیر فشار کمرشکن زندگی له می شوند؛حداقل حق کارگر این است که حقوق آنها به میزان تورم تعیین شود،قطعاً مطالبه به حق کارکنان و کارمندان دولت و کارگران،افزایش حقوق متناسب و به میزان تورم و به تبع آن ،همسانسازی حقوق بازنشستگان است.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی خطاب به نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: مردم به عدم پرداخت درست و عادلانه خسارتهای ناشی از خشکسالی اعتراض دارند، به درصد کسر شده از مطالبات خود که دولت آن را به عنوان حق بیمه کسب کرده است، اعتراض دارند؛ با توجه به تغییرات صورت گرفته در پرداخت مطالبات کشاورزان و عدم پرداخت جریمه دیرکرد و تأخیر، حداقل انتظار ،عودت مبلغ کسر شده به حساب کشاورزان است.
رییس کمیته بررسی آمایش و توسعه استانهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه رانت و فساد در نهادههای دامی و کشاورزی دیگر توانی برای فعالان این حوزه نگذاشته است، تصریح کرد: مرغداران جوجه هارا معدوم می کنند و دامداران دامهای مولد را به کشتار میدهند؛ کشاورزان میگویند چرا این همه قاچاق سوخت گازوئیل وجود دارد ،ولی به جای تدبیر آن ،کسر کردن سهمیه سوخت کشاورزان انجام می شود.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس خطاب به وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: جناب وزیر؛ روزگاری نه چندان دور ،ترکمن صحرا سرزمین طلای سفید و مقصد کارگران جویای کار از تمام نقاط کشور بود، یعنی مهاجر پذیر و صادرات محور؛اما امروز گلستان با سو تدبیر و تصمیم اشتباه ویرانگر در حوزه الگوی کشت؛از مهد پنبه و یکی از غنی ترین و ثروتمندترین استانها ؛به یکی از چالشترین استانهای کشور تبدیل شده است،استانی که با توسعه صنایع تبدیلی ،نساجی و پاک پنبه پاک کنی میتوانست امروز به قطبی نه تنها در ایران بلکه در دنیا تبدیل شود؛ولی تصمیم اشتباه به اصطلاح عالمان جهاد کشاورزی! کاری کرد که امروز گذشته زیبای ترکمن صحرا ،آرزوی ما شده است.
آق ارکاکلی در پایان متذکر شد:در سال ۱۳۵۳ یعنی ۵۱ سال پیش، ۵۰۰ هزار تن وجه پنبه در گلستان تولید می شد و ۱۵۷ هزار تن الیاف تولید و ۱۰۷ هزار تن صادرات ،ولی امروز تولید آن به کمتر از سه هزار تن یعنی کمتر از دو درصد، رسیده است.