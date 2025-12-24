در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
واکنش رئیس سازمان انرژی اتمی به اظهارات اخیر گروسی
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اظهارات گروسی نشان میدهد در نقشه دشمن بازی میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای، گفت: این اظهارات نشان میدهد گروسی در نقشه دشمن بازی میکند.
وی افزود: سازمان صدا و سیما یک جشنواره سراسری که هم ملی است، هم مردمی و هم حرفه ای و آماتور، به صورت چند رسانه ای تحت عنوان فن آوری هسته ای زندگی برگزار کردیم که در بوشهر الان شروع شده و هنوز در همان روزهای آغازین حدود ششصد اثر را مردم و فعالان ارائه کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: از آقای جبلی تشکر می کنم که این فضا را فراهم کردند که ما بتوانیم در این شرایطی که هجمه سنگین دروغ، تهمت، افترا و وارونه جلوه دادن حقایق کشور ما و به ویژه هستهای را رسانههای بیگانه فعال دارند، انجام میدهند، ما بتوانیم یک روایت چند لایه و چند وجهی را توسط مردم و اصحاب رسانه برای اینکه بتوانیم حقایق را بهتر به مردم معرفی کنیم، ارائه بدهیم. این اولین بار است که این کار مشترک صورت میگیرد.
وی با اشاره به نشست شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل، اظهار کرد: دیگر نمیتوان گفت مطالب مطرحشده در این نشست صرفاً مایه تأسف است؛ بلکه امروز بهروشنی مشخص شده فشاری که آمریکاییها طی ۲۵ سال گذشته بر صنعت هستهای ایران وارد کردهاند، کاملاً عیان و مستند شده است. حتی در سند استراتژی امنیت ملی خودشان نیز بهصراحت نوشتهاند که منافع آمریکا را از مسیر سازمانهای بینالمللی دنبال نمیکنند و همچنان منطق زور و قانون جنگل در دستور کارشان قرار دارد.
اسلامی با انتقاد از محتوای گزارش و بیانیه مطرحشده در نشست شورای امنیت، آن را غیرحرفهای و غیرحقوقی دانست و گفت: مدت اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسیده است و حتی اگر قصد استفاده از آن را هم داشتند، باید ترتیبات حقوقیاش رعایت میشد که این اتفاق نیفتاد. ادعای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت به بهانه عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران، کاملاً مردود و غیرقابل پذیرش است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به موضع چین و روسیه افزود: دو عضو دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، بهصراحت این خواسته آمریکا و سه کشور اروپایی را رد کردند و اعلام داشتند این روند که با هدایت و حمایت جریان صهیونیستی دنبال میشود، فاقد وجاهت و قابلیت اجرایی است.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرداخت و گفت: در تاریخ فعالیت آژانس، هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران همکاری نداشته است. بیشترین و سنگینترین بازرسیها از صنعت هستهای ایران انجام شده و حتی یک گزارش هم وجود ندارد که نشاندهنده عدم انطباق یا انحراف از موازین پادمان باشد. این فشارها صرفاً سیاسی، روانی و در راستای مردمآزاری و تضعیف ملت ایران است و هیچ جایگاهی ندارد.
وی تأکید کرد: فعالیتهای هستهای ایران کاملاً صلحآمیز است و در مسیر پیشرفت کشور انجام میشود و ما توجهی به این فضاسازیها نداریم.
معاون رئیسجمهور در ادامه با اشاره به موضوع مراکز هستهای آسیبدیده گفت: در ماده ۶۸ پادمان تنها به حوادث طبیعی اشاره شده و موضوع حمله نظامی یا جنگ در آن تعریف نشده است. اگر آژانس حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان را مجاز میداند، باید این مسئله را مصوب و اعلام کند، اما اگر مجاز نیست، موظف به محکوم کردن آن است. پس از آن نیز باید مشخص شود شرایط بعد از جنگ چیست تا ما بر اساس آن عمل کنیم.
اسلامی تصریح کرد: تا زمانی که این چارچوب مشخص و تدوین نشود، فشار سیاسی و روانی و درخواستهای بیربط برای بازرسی مجدد از تأسیسات بمبارانشده، بهمنزله تکمیل عملیات دشمن تلقی میشود و پذیرفته نخواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از برگزاری جشنواره «فناوری هستهای زندگی» خبر داد و گفت: این جشنواره بهصورت مشترک با سازمان صداوسیما و در قالبی ملی و مردمی، حرفهای و آماتور و به شکل چندرسانهای آغاز شده است. در همان روزهای ابتدایی، حدود شش ساعت اثر از سوی مردم و فعالان این حوزه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
وی با اشاره به فضاسازی رسانههای خارجی علیه برنامه هستهای ایران افزود: در شرایطی که حجم گستردهای از دروغ، تهمت و تحریف واقعیتها علیه کشورمان جریان دارد، هدف این جشنواره ارائه روایتی چندلایه و واقعی از فناوری هستهای است تا افکار عمومی با حقایق این صنعت آشنا شوند. این نخستین تجربه چنین همکاری مشترکی است و امیدواریم با همراهی رسانهها، نقش مؤثری در تنویر افکار عمومی داشته باشد.