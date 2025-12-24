پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
تلاش شد در بودجه ۱۴۰۵ معیشت مردم در دستور کار باشد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام تلاش ما برای بودجه سال آینده این بوده که معیشت مردم در دستور کار باشد و همچنین بودجه منجر به تورم نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور گفت: دولت بودجه سال آینده را در زمان مقرر تدوین و تحویل مجلس کرد و روز گذشته نیز در مجلس حضور یافتیم.
پورمحمدی با اشاره به زمانبندی قانونی ارائه بودجه گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت تصویب شد و مطابق قانون، در اول دیماه از سوی رئیسجمهور طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با توجه به تعطیلی یکم دی، رئیسجمهور روز دوم دیماه با حضور در مجلس، لایحه بودجه را بهصورت رسمی ارائه کردند.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و این کمیسیون روز گذشته با حضور نمایندگان کمیسیونهای مختلف تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند. از امروز بررسی بودجه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و پیشبینی میشود پس از بررسیهای اولیه، روز یکشنبه یا سهشنبه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. در آن زمان نیز رئیسجمهور با حضور در مجلس، درباره ویژگیها و شرایط تدوین بودجه برای نمایندگان و مردم توضیح خواهند داد.
پورمحمدی اضافه کرد: البته دولت پیشنهادی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده ارائه داده که منابع حاصل از آن صرفاً برای معیشت مردم و کالابرگ هزینه خواهد شد. در صورت محاسبه این بخش، رشد بودجه حدود پنج درصد میشود، اما این افزایش اختیاری بوده و رشد اصلی بودجه همان دو درصد است.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد انقباضی بودجه اظهار داشت: در شرایطی که تورم میتواند به حدود ۴۰ درصد برسد، دولت رشد بودجه خود را فقط ۲ درصد لحاظ کرده است؛ به عبارتی، دولت حدود ۳۸ درصد کوچکسازی واقعی انجام داده و هزینههای خود را به شدت کاهش داده است. این در حالی است که دولت ناچار به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بوده و بنابراین در سایر بخشها، بودجه بهصورت منقبض تنظیم شده تا آثار پولی و تورمی نداشته باشد.
وی ادامه داد: از اولویتهای مهم بودجه ۱۴۰۵، تحقق عدالت اجتماعی است. در همین راستا، سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران به بیش از ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، بهطوری که تقریباً همه معلمان و حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. همچنین افزایشهای محدود حقوقی در نظر گرفته شده تا بخشی از فشار هزینهها بر مردم کاهش یابد.
پورمحمدی افزود: حمایت از اقشار آسیبپذیر از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، افراد تحت پوشش بهزیستی، حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل و برنامههایی مانند شیر مدارس نیز در این بودجه پیشبینی شده که جزئیات آن در ادامه تشریح خواهد شد. بخشی از بودجه با هدف کنترل تورم و بخش دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال تنظیم شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در فرصتهای آینده نشستهای تخصصیتری برگزار خواهد شد تا جزئیات بودجه و پاسخ به پرسشهای اصحاب رسانه بهصورت کامل ارائه شود.