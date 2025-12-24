تعیین نرخ ارز گمرکی در سال ۱۴۰۵ معادل هر یورو ۱۰۳ هزار تومان
به گزارش خبرنگار ایلنا، مطابق بودجه پیشنهادی، نرخ ارز (یورو) مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالا در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۳ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که نرخ ارز تعیین شده در بودجه ۱۴۰۴، ۷۵ هزار تومان تعیین شده بود. بر اساس این تغییرات، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان خواهد بود. این اقدام میتواند اثر مستقیم بر قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و در ادامه بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
لازم به ذکر است این تغییر بر اساس بند (۱۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی انجام شده است.