اطلاعیه ثبتنام دوره کارآموزی پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳
اطلاعیه ثبت نام دوره کارآموزی پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ منتشر شد.
به گزارش ایلنا، تمامی پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور میبایست جهت شرکت در دوره کارآموزی مربوطه که از دی ماه ۱۴۰۴ برگزار میگردد؛ با رعایت شرایط ذیل ثبت نام کنند.
۱- پذیرفته شدگان میبایست از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ با مراجعه به شعب بانک ملی نسبت به پرداخت شهریه مقرر براساس لیست پیوست به حساب ۰۱۱۳۶۴۰۱۸۹۰۰۱ به عهده بانک ملی شعبه شهید نجاتاللهی با ذکر شناسه واریز ۴۱۰۱۰۱۳۰ به نام مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه (پژوهشگاه قوه قضاییه) اقدام نمایند.
۲- داوطلبان میبایست شخصاً به همراه اصل فیش واریزی، اصل و تصویر کارت ملی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان محل قبولی مراجعه نمایند.
۳- پذیرفته شدگان استان تهران مدارک مذکور در بند ۲ را به آدرس خیابان حافظ، روبه روی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، طبقه همکف، دبیرخانه معاونت تحویل نمایند.
۴- شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
۵- تقویم آموزشی دوره کارآموزی و مکان برگزاری کلاسها متعاقباً از طریق دادگستری کل استانها به ثبتنامکنندگان اطلاعرسانی خواهد شد.
۶- عدم واریز شهریه در موعد مقرر به منزله انصراف از شرکت در دوره کارآموزی و توقف سایر مراحل پذیرش خواهد بود.
۷- مبالغ شهریه دوره آموزشی هر کارآموز مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ (شصت میلیون ریال) میباشد.