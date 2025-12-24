به گزارش ایلنا، اکبر پولادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۳ دی) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: فرهنگیان والا مقام اعم از شاغلین و پیشکسوتان از نگرفتن پاداش پایان خدمت و عدم اعمال رتبه‌بندی گلایه‌مندند و معلمان این سرزمین بزرگ در شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و مشاهده می‌کنند که حقوق اندک آنان در این تورم لجام‌گسیخته ذوب می‌شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: بخش زیادی از داوطلبان در آزمون‌های مختلف آموزش و پرورش به نتایج آن معترضند و توقع دارند پاسخ منطقی دریافت کنند. معلمان حق‌التدریس، نهضتی، پیش‌دبستانی و سایر گروه‌ها توقع به حق دارند که ساماندهی شوند و از بلاتکلیفی خارج شوند.

پولادی افزود: کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری انتظار دارند افزایش حقوق آنان با نرخ تورم کشور همخوانی داشته باشد، این‌ها و صدها مطلب دیگر موارد حقی است که باید مطرح شود.

وی با تأکید بر مشکلات اقتصادی گفت: اصل مطلب این است که در اداره کردن درست اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم. ارزش پول ملی به شدت ضعیف شده، اقتصاد ما به نرخ ارز گره خورده و وابستگی پیدا کرده است. دلالان و سودجویان فرصت یافته‌اند که از عرض‌اندام کنند و معیشت مردم را به گروگان بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: انتظار داریم در موضوع بنزین بین کارت سوخت ملی، سوخت و کارت ملی ارتباط برقرار شود؛ قطعا کیفیت خودروسازی می‌تواند در کاهش مصرف خودروها تأثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه بر تدوین برنامه اقتصادی متناسب با نیازها و شرایط امروز برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت تأکید کرد.

پولادی خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بیان کرد: یا شما اقتصاد می‌دانید و توان کنترل این شرایط را دارید و باید این وضعیت را سر و سامان دهید، یا شرایط را عادی می‌دانید و توان لازم را ندارید که باید به دلیل ناکارآمدی مسئولیت را رها کنید و استعفا دهید.

نماینده مردم لنجان در مجلس با انتقاد از مدیریت ضعیف تیم اقتصادی دولت افزود: شما کاری کردید که یک فاسد اقتصادی در نقش یک طلبکار مدعی شده و عرض اندام می کند، مدیریت ضعیف شما موجب شده افراد اجازه دهند ارز ناشی از صادرات به خزانه دولت برنگردد. از شما سوال دارم که تورم تا کجا پیش می رود و چه توضیحی برای مردم دارید. شما در سیاست‌گذاری دچار خطای راهبردی شده‌اید و در نتیجه موج تازه ای از افزایش قیمت‌ها پدیدار شده که مستقیما بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه نرخ‌های تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز به وقوع پیوسته است، ادامه داد: در صحبت های روز گذشته شما در مجلس راهکاری برای برون رفت از وضعیت فعلی نبود و نسخه قابل قبول ارائه ندادید؛ سیاست غلط را پیش رو دارید؛ پیش‌فروش سکه و ارز را پیش گرفته‌اید که نه تنها نقدینگی را مهار نکرده بلکه منابع کشور را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق داده است. بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری و دلالی پیش رفته‌اند و شما برنامه‌ای برای برون رفت از آن ندارید.

پولادی با تأکید بر وضعیت طلا و نقدینگی گفت: امروز ارزش پول ملی در مقابل دلار مدام در حال کاهش است، نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده و بهره بانکی در بالاترین سطح است. قیمت طلا در ایران در طول ۵۰ سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار برابر افزایش پیدا کرده است. نرخ سود سپرده در کشور ژاپن منفی است، در حالی که هیچ منبع زیرزمینی ندارد، اما ما با ۹ درصد منابع زیرزمینی چنین وضعیتی داریم که نشان‌دهنده نبود برنامه مشخص برای شکوفایی اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: شاید راه حل این باشد که باید حکمرانی درست و سیاست‌های موثر اقتصادی پیش روی خود قرار دهیم. برای عبور از وضعیت موجود نیازمند برنامه راهبردی مناسب در کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم.

پولادی با تشکر از ریاست قوه قضاییه گفت: انتظار داریم قوه قضاییه با فساد موجود در جامعه و کسانی که در این شرایط اقتصادی بر ملت ظلم روا می‌دارند، برخورد کند و ملت را از این وضعیت حداقل در یک آرامش نسبی قرار دهد.

