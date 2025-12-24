ناترازی میان دخل و خرج مردم شرایط زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است

به گزارش ایلنا، منوچهر متکی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: با تسلیت شهادت امام هادی(ع) به روح بلند شهدا و امام راحل درود می‌فرستیم و تجدید بیعت می‌کنیم با ولی امر مان، رهبر هوشمند و بیدار که همانند امام، فتنه‌ها را خنثی ساخت و رمز موفقیت را وحدت مردم و نظام معرفی کرد.

متکی ادامه داد: امروز مهم‌ترین موضوع کشور مسائل اقتصادی است. دشمنان نظاره می‌کنند که ما چگونه از این پیچ تند مشکلات اقتصادی عبور خواهیم کرد. همه باور داریم که شرایط زندگی بر قشر عظیمی از مردم سخت و بعضاً غیرقابل تحمل شده است. سرفصل‌های این مشکلات را همه می‌دانیم و من در یک جمله خلاصه می‌کنم و آن ناترازی در دخل و خرج مردم و وظیفه ذاتی دولت‌ها ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان، جنابعالی در نوک پیکان مسئولیت فوق در حل مشکل مردم هستید. مقام معظم رهبری فرمودند موفقیت جنابعالی و دولت موفقیت همه ما است و اخیراً فرموده‌اند از رئیس‌جمهور حمایت کنید. حمایت از شما و فعالیت‌هایتان را تکلیف شرعی خود می‌دانیم.

متکی اضافه کرد: آقای رئیس جمهور فرمودید نهاد ریاست جمهوری را می‌توان با ۴۰۰ نفر اداره کرد و ما چهار هزار نیرو داریم. این اشاره ظریف به حکمرانی پرعائله‌ای است که پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر دولتی دارد. در ۳۰ سال گذشته همه گفتند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت؛ اما دولت‌ها حجیم‌تر، پرهزینه‌تر، تنبل‌تر و ناکارآمدتر شدند.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان، رفتار اجتماعی‌تان نشان می‌دهد ریسک‌پذیر و در عین حال جراحی حاذق هستید. شجاعانه به تکلیف خود قیام و در اجرای برنامه هفتم تومور بدخیم چسبیده به کالبد کشورداری را جراحی و دولت را کوچک کنید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد افزود: به برنامه خود در زمان رای اعتماد در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد عمل کنید. بنده در سالگرد وزارت جنابعالی در جایگاه نماینده مردم سوال خواهم کرد که چه درصدی از اقتصاد به اسارت گرفته توسط دولت در ۴۶ سال گذشته را خصوصی‌سازی کرده‌ایم.

وی گفت: از وزرای محترم می‌خواهم مذاکرات مفید دیروز و جمع‌بندی‌های حکیمانه ریاست محترم مجلس را عملیاتی کنند. ضمن تقدیر از دیپلماسی موفق در برخورد با فتنه سه کشور اروپایی برای بازی اسنپ بک و همراه نمودن دو عضو دائم شورای امنیت و برخی اعضای غیر دائم، به دیپلمات‌های عزیز تذکر می‌دهم در اظهارات خود در موضوعات حساس مانند مذاکره با آمریکا دقت نمایند. برابر رهنمود مقام معظم رهبری هیچ مذاکره‌ای با آمریکای متجاوز نداریم.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از اظهارات مسئولین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مان در محکومیت رویکرد امارات و حامیان وی در خصوص جزایر سه‌گانه همیشگی ایران حمایت می‌کنیم و به امارات و حامیان او متذکر می‌شویم آمریکا و انگلیس علی رغم بازی که قرار دادن شما و تکرار بازی‌های سیاسی، موفق به شکست ایران مقاوم نخواهند شد.

متکی گفت: نتانیاهو بر رژیم صهیونیستی در پی شکست در تجاوز خود به ایران اسلامی سخت نگران آینده خود هستند و با ترغیب ترامپ و استفاده از پرونده‌هایی که بر علیه او ساخته‌اند، دیگر بار با بحران‌سازی تلاش می‌کنند نگرانی خود را برطرف نمایند. نتانیاهو محکوم به شکست است و مطمئن باشند رهبری و مسئولین ایران از شرایط دشوار و پیچ تند کنونی در حوزه اقتصادی با تدبیر و همدلی عبور کرده و رویای آن‌ها تعبیر نخواهد شد.

