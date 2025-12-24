مشکلات معیشتی مردم نیازمند مقابله جدی با رانت و فساد است

به گزارش ایلنا، احد آزادی‌خواه در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: یارانه را امروز به بدترین شیوه به دست مردم می‌رسانیم و این موضوع نیازمند بازنگری جدی است چرا که سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در کشور برای یارانه مصرف می‌شود، اما در این فرآیند چند غده سرطانی وجود دارد که یکی از آن‌ها قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر و حتی بیشتر سوخت است که مستقیماً از جیب مردم مظلوم برداشت می‌شود. از سوی دیگر استفاده غیراستاندارد از انرژی یکی دیگر از مشکلات جدی کشور است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها مصرف سوخت به‌طور متوسط نیم لیتر به ازای هر نفر است، در ایران این میزان به حدود یک‌ونیم لیتر به ازای هر نفر رسیده است.

آزادی خواه گفت: مجلس به دولت مجوز واردات خودرو داده است تا بازار رقابتی شود، خودروهای کم‌مصرف در اختیار مردم قرار گیرد و جوانان بتوانند استانداردها را مشاهده و تجربه کنند، چرا که اصلاح الگوی مصرف انرژی از این مسیر امکان‌پذیر است و صرف گران کردن بنزین این مسئله را حل نمی‌کند.

وی افزود: حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز کالای اساسی در اختیار چند شرکت خاص قرار دارد که مصداق آشکار بی‌عدالتی است، در حالی که بیش از ۱۵ درصد از خانواده‌های مظلوم ایرانی چند خودرو دارند، حتی دو یا سه خودرو و گاه خودروهای شش سیلندر پرمصرف، اما حدود ۱۳ میلیون خانواده در کشور اصلاً خودرو ندارند.

نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: ملت غیرتمند ایران در جنگ ۱۲ روزه شاهد مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای مسلح، ارتش قهرمان، سپاه مقتدر، فراجا و بسیج مخلص بودند؛ فرزندان مظلوم هوافضا جان دادند تا ما در امنیت بمانیم و امروز رسیدگی به مطالبات آن‌ها کمترین وظیفه ماست.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: آقای رئیس‌جمهور، همان‌طور که در ایام جنگ ۱۲ روزه خواب بر نیروهای نظامی و انتظامی حرام بود، امروز نیز خواب بر ما و شما حرام است تا زمانی که مشکل معیشتی مردم حل شود.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: مردم گرفتارند و خانواده‌ها در مضیقه‌اند و باید تدبیر جدی‌تری اندیشیده شود، چرا که این کشور فقیر نیست، بلکه به مدیریت، تدبیر و جدیت نیاز دارد. در چهار دهه گذشته زیرساخت‌های عظیمی در کشور ایجاد شده است؛ از راه، راه‌آهن، مترو و فرودگاه گرفته تا اقدامات گسترده در حوزه بهداشت و درمان، احداث بیمارستان‌ها، مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و تجهیز مراکز درمانی، اما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به‌درستی در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مقصر این وضعیت خود ما هستیم و فقر مدیریت مانع اصلی حل مشکلات کشور شده است. با وجود صدها دانشگاه، دانشکده، شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق، آزمایشگاه‌ها و مراکز رشد، هنوز به خودباوری ملی نرسیده‌ایم و این مسئله از ضعف‌های اساسی ماست. به خدا حق مردم این وضعیت نیست و شأن آن‌ها بالاتر از این شرایط است، در حالی که با یک برنامه مدون و دقیق می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد.

وی افزود: آقای پزشکیان، من مدتها با شما در یک باشگاه ورزش می‌کردم و سالها با شما همکار بودم؛ شما قدرت دارید با گردن‌کلفت‌ها مقابله کنید، مسیر رانت، بی‌عدالتی، قاچاق و حیف‌ومیل اموال مردم را مسدود کنید.شما بارها گفته‌اید هرکس برنامه‌ای دارد به مجلس بیاورد و امروز برنامه هفتم توسعه باید محور مدیریت دولت و مجلس باشد؛ اگر این برنامه با نمره بالا اجرا شود، مشکلات مردم حل خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: معیشت مردم و سفره آن‌ها با تکیه بر توانمندی‌های داخلی قابل اصلاح است، به شرط آنکه نظارت کنیم سرمایه‌های نظام کجا هزینه می‌شود و مشخص شود از ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه، چه مقدار واقعاً به دست مردم می‌رسد. اگر قرار است به سمت کالابرگ برویم یاتصمیم دیگری گرفته شود، باید با اجماع و نتیجه مشخص پیش برویم، ان‌شاءالله پایان شب سیاه، سفید است.

