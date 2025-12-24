اعلام وصول ۷ سوال ملی نمایندگان در صحن علنی

سوال ملی هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و صفی‌آباد و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور

سوال ملی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد و دیگر حوزه‌ها، از وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه

سوال ملی عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، از وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نامناسب مدیریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۲ سوال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلا و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم اجرای مصوبات افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دلیل تعلیق حکم فرد اهانت‌کننده به قرآن، شهید سلیمانی و مقدسات ادیان الهی اعلام وصول می‌شود.

سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار، از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع

سوال ملی مجید نصیرپور از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی به تفکیک محصول و شرکت‌های متقاضی