نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس دوازدهم ادامه داد: زندگی سخت و معیشت روستاییان و مشکلات جاده و آب آشامیدنی، بهداشت و آموزش که باعث تخلیه روستا شده است، انتقاد داریم. از مهاجرت گسترده نخبگان که ده ها میلیارد دلار صرف آموزش آنان شده است و به دلیل شرایط نامناسب کاری و تبعیض، توجه لازم به این ظرفیت بی نظیر نشده است، می گوییم و صدها موضوع دیگر در اداره کشور که هر روز توسط شما همکاران در این مجلس بیان می شود. اما دریغ از پرداختن به موضوع اصلی که عامل اصلی این شرایط است.

وی افزود: ما نمایندگان در مقابل این ملت شریف و نجیب، پاسخ مناسبی در عملکرد این حکمرانی پر از اشتباه نداریم و شرمساریم. زیرا ۹ درصد منابع جهان در اختیار یک درصد جمعیت ما در این کره خاکی قرار دارد. بودجه سالانه کشور شامل هزینه عمرانی با درآمد اقتصادی اختصاصی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار است که ان نیز هر ساله با کسری بودجه مواجه است. در حالی که هزینه اداره کشور برای یک استاندارد متوسط ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: آیا اطلاع دارید که بودجه سلامت کشور چه میزان است. حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار یورو می باشد. آیا با این بودجه توقع داریم که آخرین امکانات، تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها داشته باشیم. آیا اطلاع دارید بخشی از طبقه متوسط پایین به خصوص بیماران سرطانی به خاطر هزینه های بالای دارو و درمان، خودشان را رها کرده و منتظر مرگ می باشند در حالی که توقع داریم دولت و وزارت بهداشت بهترین خدمات را باید به مردم ارائه دهند.

شهریاری اضافه کرد: این مثال را در پروژه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، تامین اجتماعی، بهزیستی و آموزش و پرورش می توان با جزئیات مطرح کرد. همکاران دولت، اعضای شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای نظارتی و امنیتی صدای مردم را قبل از اینکه دیر شود، بشنوید. این نشنیدن، خسارت جبران ناپذیری را می تواند به همراه داشته باشد و تمامیت ارضی کشور را که دشمنان بسیاری دارد، مورد تهدید قرار دهد. می دانیم تمامی این مشکلات علاوه بر ناترازی های مدیریتی، شرایط تحریم چند دهه کشور است.

وی ادامه داد: به سیاستگذاران کشور هشدار می دهم که سیاست تعلیق و ابهام، روزمرگی و نشستن به امید تحولات آینده امور کشور و جامعه را مختل کرده است، این روند قابل ادامه نیست. انفعال سیاست خارجی و منتظر تحولات ماندن و سرنوشت کشور را به حمایت دیگران گره زدن، درخور آرمان های ملت بزرگ ایران نیست. روندهای بین المللی مرتبط با کشورمان مانند پیشرفت در مذاکرات اوکراین، قطعنامه ۲۸۰۳ غزه، اعلام رسمی ترامپ مبنی بر مدیریت حمله به ایران، فشار بر دولت های منطقه برای پیوستن به پیمان ابراهیم در کنار تشدید تحریم های سازمان ملل و آشکار شدن تدریجی تاثیرات آن در کشور، زندگی روزانه ملت ایران را با خطرات حیاتی و زیستی و کشور را با تهدید تمامیت ارضی روبرو می کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس دوازدهم اضافه کرد: در چنین شرایطی که نیازمند حداکثر فعالیت و ابتکار سیاست خارجی برای برون رفت و گشایش مشکلات کشور هستیم، متاسفانه شاهد رکود در تحرکات خارجی و عدم ارائه راهکارهایی برای خروج از تعلیق هستیم. ادامه روند تعلیق نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمی کند بلکه دشمنان و مخالفان این سرزمین و ملت را جری تر کرده و به توهمات آنها در تضعیف کشور دامن می زند.

شهریاری اظهار داشت: قبل از آنکه دیگران برایمان تصمیم بگیرند یا در آینده ناچار به تصمیمات سخت تر شویم، با حفظ استقلال و ابتکار عمل از فرصت های موجود کنونی استفاده گردد. سرعت تحولات در سطح جهانی و منطقه ای و داخلی کشور بسیار بیش از گذشته است. لازم است روند تصمیم گیری سرعت خود را با این تحولات هماهنگ کند تا خدای ناکرده در سطح داخلی و خارجی از تحولات عقب نمانیم. تصمیمات شجاعانه امروز هزینه آینده را کاهش می دهد.

وی افزود: این روزها در خصوص مبارزه با فساد مسائلی مطرح می شود که از آن استقبال می کنیم، اما مبارزه با فساد نمی تواند گزینشی انجام گیرد و اگر این ادعا واقعی است، می توان اسامی تعداد زیادی از دوستان این عزیزان را که برخی ثروت افسانه ای دارند، نام برد که تعیین کننده بسیاری از سیاست گذاری ها بخصوص در دولت مرحوم رئیسی بودند. از قرارداد سایناشور که یک موسسه بی اعتبار در چین است، اطلاع دارید که ۶۰ میلیارد دلار پول نفت ما در انجا سپرده شد و قرار بود ۱۰ برابر آن را در کشور فاینانس کنند. اگر جسارت آن را دارید در خصوص جلوگیری از واردات واکسن کرونا جهت تولید داخلی که میلیون ها دلار از بیت المال هزینه گردید و نتیجه ای هم نداشت، تحقیق و تفحص می کردید و بدون آب و تاب عملکرد آقای مخبر را به اطلاع مردم می رساندید.

شهریاری خاطرنشان کرد: راستی نحوه واگذاری هزاران هکتار از زمین های زراعی به شرکت هلدینگ آریا زیرمجموعه هلدینگ ماهان و نحوه تامین مالی آن را اطلاع دارید. از عملکرد قرارگاه های مختلف که بودجه های بسیاری به آنها تخصیص داده شده است اطلاعی دارید. اعتبارات تخصیص شده به قرارگاه محرومیت زدایی اطلاعی دارید که ده ها هزار میلیارد تومان بودچه این قرارگاه است.