لایحه بودجه ۱۴۰۵ شفاف نیست

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده، به نظر می‌رسد این لایحه قابل وصول نبوده است، چرا که ۷۰ درصد از مواردی که در این لایحه آمده است به قانون الزام و الحاق ۳ استناد شده، در حالی که هنوز شورای نگهبان درمورد این قانون اظهار نظر نکرده است و این موضوع نهایی نشده است و ابلاغ نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این برخی از مواردی که در بودجه آمده بود شفاف نبود، نظیر اینکه عدد مشخصی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیامده است. البته شنیده شده ۱۲ درصد مطرح است، همچنین در مورد معافیت‌ها نیز شفافیت وجود ندارد و مستندات با مواردی که دولت تقدیم کرده است مغایرت دارد و موضوع یارانه‌ها نیز شفافیت ندارد.

انتهای پیام/