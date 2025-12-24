صالحی امیری:
ورود گردشگران خارجی به کشور به وضعیت عادی بازگشت/ آمار حضور گردشگران در ایران مثبت شد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است و این روند به سرعت ادامه مییابد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در پایان جلسه هیات دولت با بیان اینکه با بیان اینکه ورود گردشگران در ششماهه دوم سال به شرایط عادی بازگشته است، گفت: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور تصریح کرد: بهطور میانگین سالانه ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور میروند که نسبت به میانگین سالهای گذشته تغییر جدی نداشته است.