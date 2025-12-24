خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صالحی امیری:

ورود گردشگران خارجی به کشور به وضعیت عادی بازگشت/ آمار حضور گردشگران در ایران مثبت شد

ورود گردشگران خارجی به کشور به وضعیت عادی بازگشت/ آمار حضور گردشگران در ایران مثبت شد
کد خبر : 1732301
لینک کوتاه کپی شد.

­وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است و این روند به‌ سرعت ادامه می‌یابد.

 به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی‌امیری در پایان جلسه هیات دولت با بیان اینکه با بیان اینکه ورود گردشگران در شش‌ماهه دوم سال به شرایط عادی بازگشته است، گفت: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور تصریح کرد: به‌طور میانگین سالانه ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور می‌روند که نسبت به میانگین سال‌های گذشته تغییر جدی نداشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا