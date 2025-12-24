وی افزود: آقای قالیباف من یک مرتبه دیگر هم عرض کردم شما به عنوان رئیس قوه مقننه کشور به عنوان رئیس مجلس وظیفه دارید که جلوی این صحبت‌ها را بگیرید، یک بار دیگر همین صحبت‌ها را کردم و آن روز وضعیت کشور را ببینید چه بود و امروز ببینید ما به کجا رسیدیم نتیجه همین وادادگی‌هاست والله به الله مردم نتیجه گرانی‌ها تورم‌ها و مصیبت‌هایی که امروز دارد به سر شما می‌آید مال این بوده که دشمن فکر کرده که دست ملت ما خالی‌ست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما نیاز به مذاکره با گرگ نداریم ما اصلاً آمادگی مذاکره با گرگ نداریم و نمی‌خواهیم و ملت ایران همچین چیزی را نمی‌خوهند، سرچشمه مصیبت‌های ملت ایران همه‌اش همینجاست. آقای قالیباف! این شمایی که باید جلوی این را بگیرید چه جوابی برای این دارید مذاکره منصفانه با آمریکا یعنی چی؟ بعد از این حملاتی که به ما شده و بعد این همه گردن کلفتی‌هایی که این مرتیکه کله زرد می‌کند، نگویید چرا به گرانی نمی‌پردازید می‌گویم ریشه همه گرانی‌ها اینجاست.

وی عنوان کرد: امام فرمودند اگر شما یک قدم عقب بروید اونها ۱۰ قدم جلو می‌آیند، آقای ایروانی! شما به چه حقی این صحبت‌ها را در سازمان ملل می‌کنید منافع ملت ایران و استقلال ملت ایران واجب‌تر از هر چیزیست واجب‌تر از بحث مهریه است، واجب‌تر از بحث این بوده که کدام زن حق طلاق دارد و کدام زن حق طلاق ندارد خواهش می‌کنم.

کوچک زاده خطاب به قالیباف گفت: بعد از عرض بنده شما بگویید ما چه کنیم ما مذاکره با آمریکا را می‌خواهیم چه کنیم برای اینکه دوباره بمبارانمان کند؟ من به عنوان نماینده مردم با این صحبت‌ها مخالفیم و این‌ها را ریشه تورم، گرانی و همه مصیبت‌های دیگر می‌دانم.