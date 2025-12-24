دیوان محاسبات اعلام کرد؛
انحراف ۳۴۸ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳
دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸درصد اعلام کرد.
علیرغم پیشبینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸درصدی اضافه بر مقدار پیشبینی شده به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گفتنی است ۳۲درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای(نظیر فروش نفت) و ۶۸درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی(نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین شده که نشاندهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.
دیوان محاسبات کشور این وضعیت را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر لزوم مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تاکید دارد.