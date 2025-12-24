انحراف ۳۴۸ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۳

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸درصد اعلام کرد.