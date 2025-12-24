لاهوتی در تذکر شفاهی:
تمامی قوانین باید توسط نمایندگان مردم در مجلس به تصویب برسد
نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: اگر قرار بر این باشد هر قانونی تصویب شود باید این قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس به تصویب برسد.
به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با استناد به مواد ۲۰ و ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس گفت: جناب آقای قالیباف! استحضار دارید که اصل ۷۱ قانون اساسی قانونگذاری را به عهده قوه مقننه گذاشته است؛ یعنی اینکه اگر قرار بر این باشد هر قانونی تصویب شود باید این قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس به تصویب برسد.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: من واقعاً از دلسوزی و درایت جنابعالی سپاسگزارم و فکر نکنم این ۲۹۰ نفر به اندازه شما دغدغه معیشت مردم داشته باشند، تمام تصمیمات اقتصادی مملکت در شورای عالی اقتصادی گرفته میشود؛ بنابراین باید بیان شود که نمایندگان مردم در این نابسامانی اقتصادی هیچ نقشی ندارند فقط باید پاسخگوی تصمیمات غلطی که در جاهای دیگر گرفته میشود باشیم ما در همین مجلس قانون تصویب کردیم هفته بعد از آن شورای عالی اقتصادی قانون تصویب شده ما را تایید کردند لذاً اگر انحرافی در مسیر اقتصادی است توسط قوه مقننه ایجاد نشده ما در حوزههای انتخابیه میبینیم مردم واقعاً چه حرفهایی را دارند به ما میزنند تصور مردم این است که تمام تصمیمات اقتصادی مملکت را ما میگیریم در صورتی که در تصمیمات مهم اقتصادی نمایندگان را بازی نمیگیرند همه تصمیمات در جای دیگر گرفته میشود.
این نماینده مردم در مجلس خطاب به قالیباف اظهار کرد: همانطور که جنابعالی دغدغه معیشت مردم را دارید من هم دغدغه دارم و معتقدم در زمان شما باید مجلس به وظایف ذاتی خود بازگردد زیرا دارد نابود میشود چرا که تمام اختیارات مجلس را به جاهای دیگر بردند و تصمیمگیری میکنند.