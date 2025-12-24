خبرگزاری کار ایران
گودرزی در تذکری:

از پیچ‌های سخت عبور می‌کنیم

نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری با بیان بیان اینکه نباید تصویر سیاه از کشور ارائه شود، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران سرشار از ظرفیت‌ها، قوت‌ها و فرصت‌هاست.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با بیان اینکه قرار نیست در چنین شرایطی تصویر سیاهی از کشور ارائه شود که حقیقتا نظام جمهوری اسلامی ایران سرشار از ظرفیت ها، قوت ها و فرصت هاست، گفت: نباید فراموش کنیم لحظه ای که دشمنان ورودی شهرهای موشکی را مورد هدف قرار دادند، فرماندهان رده اول ما را شهید کردند و دانشمندان را ترور کردند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آنها به صورت برق آسا و غافلگیرانه حمله کردند و همه مات و مبهوت بودند و در این شرایط دشمن پیغام داد جمهوری اسلامی ایران تا چند روز آینده از نقشه منطقه حذف خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: درست همان زمان بود که مقام معظم رهبری در جلوی دیدگان ملت با اقتدار حاضر شدند و فرمودند «بسم الله الرحمن الرحیم، ما دشمن را بیچاره خواهیم کرد» و بیچاره شدند. آینده این کشور آینده بسیار روشن و پرفروغی به فضل پروردگار است و ما از این پیچ ها عبور می کنیم چنانچه در گذشته  نیز شرایط سخت تر از این را نیز پشت سر گذاشتیم.

انتهای پیام/
