حجت الاسلام محمد کاظم موحدی‌آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات دادستان‌های کل کشور برای نظارت بر بازار ارز گفت: دادستان‌ها از باب برقراری نظم عمومی و اینکه کالاهای اساسی، ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به موقع و به قیمت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد، پیوسته نظارت دارند.

وی ادامه داد: همچنین از مسئولین سوال می‌کنند و مراقب هستند تا تقلبی صورت نگیرد و این جزو وظایف نظارتی دادستان‌های سراسر کشور است.

دادستان کل کشور گفت: تمام کالاهای مورد نیاز مردم مشمول رصد و نظارت مراجع نظارتی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اقدامات دادستانی برای جلوگیری از بروز تخلف در بانک‌ها و بروز تخلفاتی مانند بانک آینده گفت: دادستان کل، عضو هیئت عالی بانک‌هاست، یک عضو قانونی هیات عالی بانک‌ها است و با توجه به این مسئولیت و سایر مسئولیت‌هایی که داریم، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. در حال حاضر هم در خصوص همین بانک آینده در فرآیند گزیر قرار گرفته است و ما در آنجا ما نظارت داریم.

دادستان کل کشور گفت: یکی از اعضای هیئت، معاون دادستان کل است و ما نظارت دقیق و میدانی داریم.

وی ادامه داد: درخصوص سایر بانک‌ها نیز اگر در شهرستان‌ها پرونده‌ای گزارش شود رسیدگی می‌کنند و همچنین درخصوص بحث رفع تعهدات ارزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند چراکه وقتی صادراتی صورت می‌گیرد باید در این شرایط ارز برگردد اما برخی‌ها تخلف می‌کنند، ما این موارد را تعقیب می‌کنیم تا افراد به وظیفه خودشان عمل کنند.

دادستان کل کشور درباره نظارت بر سایر بانک‌های خصوصی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی گفت: بانک مرکزی به موقع به وظیفه‌اش عمل می‌کند و این بانک‌ها پیوسته تحت رصد بانک مرکزی هستند و با ما هم همکاری لازم را دارند.

