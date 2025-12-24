تصمیمات موثری در نشست دیروز درباره کالابرگ گرفته شد/ مردم نتایج آن را خواهند دید

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نماینده محترم کبودرآهنگ در ابتدای صحبت های خود فرمودند که دیروز جلسه بی نتیجه ای داشتیم اما باید عرض کنم جلسه دیروز یکی از بهترین جلسه ها بود و بحث های شفاف و روشنی در آن مطرح شد و اینکه گفته شود که هیچ موضوعی در آن دنبال نشد صحیح نیست.

وی افزود: همین موضوعات مربوط به کالابرگ و اشکالات موجودی که ممکن است تخلفات و جرایمی در آن باشد در جلسه دیروز مطرح شد و من به طور روشن عرض می کنم که سازمان بازرسی در موضوعاتی که مطرح می شود و آقای خضریان نیز به آن اشاره کردند به وظایف خود عمل کرده و من به عنوان مطلع این را می گویم همین طور در موضوعی که آقای لاهوتی به آن اشاره کردند من به عنوان یک عضو شورای عالی اقتصاد می گویم که آنجا موضوعات بررسی می شود و مسائل در چارچوب قانون دنبال می شود و اگر لازم باشد جایی براساس شرایط قانون برای یک سال متوقف شود لازم است با اتفاق نظر سه قوه باشد و آن هم برای یک دوره محدود است و اگر این اتفاق بنا باشد ادامه پیدا کند دولت مکلف است لایحه به مجلس تقدیم کند وگرنه نمی تواند عمل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من دیروز نکاتی را که آقای منادی گفتند که آقای حسینی داشتند صحبت می کردند همان نکاتی که ایشان می گفتند بنده لغو آن ها را به آقای عارف به عنوان رئیس ستاد بحران به صورت کتبی ابلاغ کردم البته من نمی خواستم به این ها اشاره کنم اما وقتی دوستان می گویند و مردم عزیزمان می شوند گفتم به آن ها اشاره کنم و به همین دلیل جلسه صبح دیروز ما غیرعلنی بود تا بتوانیم این موضوعات را دنبال کنیم و در نهایت گزارشی از مجموعه جلسه به رسانه ها و مردم عزیزمان ارائه کردیم و این صحیح نیست که بگوییم جلسه دیروز هیچ ثمره ای نداشته چرا که این جلسه، جلسه بدی نبوده و جلسه خوبی بود و تصمیمات خوبی در آن اتخاذ شد که مردم ان شاءالله آثار آن را در حوزه کالابرگ خواهند دید.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی طی سخنانی اظهار داشت: دیروز که ما در جلسه غیرعلنی نشستیم و موضوعی را بحث کردیم ۲ هزار تومان روی قیمت دلار آمد و جلسه بی نتیجه و بیخودی را گذاشتیم و هیچ تصمیمی گرفته نشد.