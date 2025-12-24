مخالفت مجلس با ساقط شدن حق حبس زوجه در مهریه

نمایندگان در جریان بررسی ماده ۵ این طرح با پیشنهاد حذف کل این ماده مخالفت کردند، پس از آن پیشنهاد حذف جزء این ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند که براساس آن نمایندگان با عبارت ساقط شدن حق حبس زوجه در صورت پذیرفته شدن اعسار زوج و تقسیط شدن مهریه آن مخالفت کردند و این موضوع حذف شد.

در متن حذف شده آمده بود: تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:

1-درصورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. 2-در صورتی که در دعوای تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

در نهایت نمایندگان با اصل ماده اصلاحی ۵ این طرح موافقت کردند که براساس آن در ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح می‌شود.

براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آمده است: زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از "تمکین خاص" امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

همچنین با رای نمایندگان ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی حذف و با تشخیص هیات رییسه ماده 6 طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد.