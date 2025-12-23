به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی عصر امروز(سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی در تذکری گفت: حدود ۹۴ میلیارد متر مکعب آب تولید می شود و حدود ۸۲ میلیارد متر مکعب سهم بخش کشاورزی و مابقی صرف آب شرب و بخش صنعت می شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قانونگذار در حوزه آب دقت داشته است، گفت: در حوزه منابع آب زیرزمینی حدود ۴۹.۲ میلیارد متر مکعب از آب زیرزمینی استفاده می کنیم که بیش از اندازه بوده و موجب فرونشست زمین می شود.

وی در ادامه با اشاره به نقشه راه ۵ سال آینده کشور در حوزه آب کشاورزی گفت: ما باید تولید آب در بخش کشاورزی را به ۶۴ میلیارد متر مکعب برسانیم همچنین در حوزه آب شرب و آب صنعتی نیز باید افزایش تولید داشته باشیم. حق آبه محیط زیست نیز باید توجه شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان با اشاره به جلسه ای که در کمیسیون کشاورزی برگزار شد، گفت: قانون برنامه هفتم سند راه و نقشه راه ما برای نحوه تأمین و استفاده آب است که باید به آن توجه شود.

