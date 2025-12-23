به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریت منابع آب کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که ما در حوزه آب مدیریت بحران نداریم بلکه با بحران مدیریت روبه‌رو هستیم. در شرایطی که تغییرات اقلیمی به‌طور جدی امنیت پایدار اکولوژیک این سرزمین را تهدید می‌کند، امکان عبور از بحران‌هایی که به نحوی به مدیریت آب مرتبط هستند، بدون اصلاح ساختارها وجود ندارد.

وی افزود: وقتی از تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنیم یعنی تعداد روزهای گرم و بسیار گرم سال در کشور رو به افزایش است و به بیش از ۵۰ روز در سال می‌رسد. افزایش دما به این معناست که باید مدیریت آب در مخازن سدها به‌گونه‌ای طراحی شود که میزان تبخیر به حداقل ممکن برسد، اما سؤال اینجاست که آیا حتی یک نمونه وجود دارد که نشان دهد چنین مدیریتی در مخازن سدهای کشور اجرا شده باشد؟

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره حکمرانی آب تصریح کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گزارش‌های ارائه‌شده در صحن مجلس به‌درستی بر موضوع مدیریت و حکمرانی آب تأکید شده است. مهم‌ترین تحولی که باید در این حوزه اتفاق بیفتد، تغییر نگاه به آب است؛ آب نباید صرفاً به‌عنوان یک کالای اقتصادی و موضوع خرید و فروش دیده شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حکم‌رامی پ، پایداری سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

رفیعی ادامه داد: تحقق این نگاه، مستلزم تغییر در حکمرانی آب است؛ موضوعی که سال‌هاست از سوی مسئولان ارشد کشور نیز مطرح می‌شود. یکی از بسترهای اصلی این تحول، اصلاح ساختار مدیریت آب است. امروز شرکت‌های مادر تخصصی مسئول تأمین و توزیع آب در کشور، حیات و فعالیت خود را بر مبنای فروش آب تعریف کرده‌اند و این مسئله یک چرخه معیوب در نظام حکمرانی آب ایجاد کرده است.

وی افزود: زمانی که منطق اداره این شرکت‌ها مبتنی بر درآمد حاصل از فروش آب باشد، تعارض منافع شکل می‌گیرد، ضمن آنکه در سطوح بالادستی نیز نهادهای شرکتی دیگری مسئول نظارت هستند و این چرخه هر سال بازتولید می‌شود.

این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور گفت: از جناب آقای دکتر پزشکیان درخواست دارم از وزارت نیرو سؤال کنند که مؤسسه تحقیقات آب چه مأموریتی را دنبال می‌کند و تا چه اندازه از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت منابع آب استفاده کرده است.

رفیعی با اشاره به وضعیت چاه‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: شناسایی چاه‌های غیرمجاز همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود، درحالی‌که پیامد این وضعیت صرفاً فرونشست زمین نیست، بلکه فشردگی غیرقابل بازگشت خاک است؛ پدیده‌ای که در صورت وقوع، دیگر با هیچ روشی قابل جبران نخواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: متأسفانه قانون تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به‌درستی اجرا نمی‌شود و اگر این روند اصلاح نشود، بحران آب در ابعاد گسترده‌تری ادامه خواهد یافت.

