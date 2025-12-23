خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رفیعی در صحن مجلس:

نگاه کالایی به آب، امنیت اکولوژیک کشور را تهدید می‌کند

نگاه کالایی به آب، امنیت اکولوژیک کشور را تهدید می‌کند
کد خبر : 1732036
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نگاه کالایی به آب، امنیت اکولوژیک کشور را تهدید می‌کند، گفت: در شرایط تشدید تغییرات اقلیمی و افزایش روزهای گرم سال، حکمرانی آب در کشور نیازمند اصلاح جدی و فوری است.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریت منابع آب کشور، اظهار کرد: واقعیت این است که ما در حوزه آب مدیریت بحران نداریم بلکه با بحران مدیریت روبه‌رو هستیم. در شرایطی که تغییرات اقلیمی به‌طور جدی امنیت پایدار اکولوژیک این سرزمین را تهدید می‌کند، امکان عبور از بحران‌هایی که به نحوی به مدیریت آب مرتبط هستند، بدون اصلاح ساختارها وجود ندارد.

وی افزود: وقتی از تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنیم یعنی تعداد روزهای گرم و بسیار گرم سال در کشور رو به افزایش است و به بیش از ۵۰ روز در سال می‌رسد. افزایش دما به این معناست که باید مدیریت آب در مخازن سدها به‌گونه‌ای طراحی شود که میزان تبخیر به حداقل ممکن برسد، اما سؤال اینجاست که آیا حتی یک نمونه وجود دارد که نشان دهد چنین مدیریتی در مخازن سدهای کشور اجرا شده باشد؟

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره حکمرانی آب تصریح کرد: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گزارش‌های ارائه‌شده در صحن مجلس به‌درستی بر موضوع مدیریت و حکمرانی آب تأکید شده است. مهم‌ترین تحولی که باید در این حوزه اتفاق بیفتد، تغییر نگاه به آب است؛ آب نباید صرفاً به‌عنوان یک کالای اقتصادی و موضوع خرید و فروش دیده شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حکم‌رامی پ، پایداری سرزمینی مورد توجه قرار گیرد.

رفیعی ادامه داد: تحقق این نگاه، مستلزم تغییر در حکمرانی آب است؛ موضوعی که سال‌هاست از سوی مسئولان ارشد کشور نیز مطرح می‌شود. یکی از بسترهای اصلی این تحول، اصلاح ساختار مدیریت آب است. امروز شرکت‌های مادر تخصصی مسئول تأمین و توزیع آب در کشور، حیات و فعالیت خود را بر مبنای فروش آب تعریف کرده‌اند و این مسئله یک چرخه معیوب در نظام حکمرانی آب ایجاد کرده است.

وی افزود: زمانی که منطق اداره این شرکت‌ها مبتنی بر درآمد حاصل از فروش آب باشد، تعارض منافع شکل می‌گیرد، ضمن آنکه در سطوح بالادستی نیز نهادهای شرکتی دیگری مسئول نظارت هستند و این چرخه هر سال بازتولید می‌شود.

این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور گفت: از جناب آقای دکتر پزشکیان درخواست دارم از وزارت نیرو سؤال کنند که مؤسسه تحقیقات آب چه مأموریتی را دنبال می‌کند و تا چه اندازه از فناوری‌های نوین در حوزه مدیریت منابع آب استفاده کرده است.

رفیعی با اشاره به وضعیت چاه‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: شناسایی چاه‌های غیرمجاز همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود، درحالی‌که پیامد این وضعیت صرفاً فرونشست زمین نیست، بلکه فشردگی غیرقابل بازگشت خاک است؛ پدیده‌ای که در صورت وقوع، دیگر با هیچ روشی قابل جبران نخواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: متأسفانه قانون تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی به‌درستی اجرا نمی‌شود و اگر این روند اصلاح نشود، بحران آب در ابعاد گسترده‌تری ادامه خواهد یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا