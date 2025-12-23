خبرگزاری کار ایران
پرداخت حقوق و دستمزد ۵۰ زندانی رای باز مشغول در مزرعه بر اساس قانون کار

مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی درباره اجرای چند برنامه اشتغال‌زایی و حرفه‌آموزی برای زندانیان رأی‌باز در این استان توضیح داد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ نفر از زندانیان رأی‌باز در این مزرعه مشغول به کار هستند و حقوق و دستمزد آنان بر اساس قانون کار پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی عبدی، مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی، در جریان بازدید از مجموعه کارگاه‌های اشتغال زندانیان گفت: در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و با هماهنگی مسئولان مربوطه، تلاش شده است بخشی از خدمات و زحمات کارکنان زندان‌ها و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه بازتوانی و اشتغال زندانیان به جامعه معرفی شود.

وی در بازدید از مزرعه پرورش شترمرغ ادامه داد: مجموعه‌ای که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بزرگ‌ترین مزرعه شترمرغ در شرق کشور و سومین مزرعه شترمرغ در سطح کشور به شمار می‌رود که حدود چهار هزار قطعه شترمرغ در آن پرورش داده می‌شود.

وی گفت: تولیدات این مجموعه هم در حوزه صنعتی و گوشت و هم در زمینه واگذاری برای نگهداری و پرورش به متقاضیان عرضه می‌شود. زندانیانی که در این مجموعه مشغول به کار هستند، در یک محیط واقعی کار آموزش می‌بینند و پس از آزادی، از طریق بنیاد تعاون زندانیان امکان ادامه فعالیت شغلی برای آنان فراهم می‌شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ نفر از زندانیان رأی‌باز در این مزرعه مشغول به کار هستند و حقوق و دستمزد آنان بر اساس قانون کار پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مراحل ابتدایی و دوره آموزش، میزان دستمزد کمتر است، اما پس از کسب مهارت، پرداخت‌ها مطابق قانون کار انجام می‌شود.

عبدی ادامه داد: عمده زندانیان شاغل در این مجموعه از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.

