پرداخت حقوق و دستمزد ۵۰ زندانی رای باز مشغول در مزرعه بر اساس قانون کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی عبدی، مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی، در جریان بازدید از مجموعه کارگاه‌های اشتغال زندانیان گفت: در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و با هماهنگی مسئولان مربوطه، تلاش شده است بخشی از خدمات و زحمات کارکنان زندان‌ها و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه بازتوانی و اشتغال زندانیان به جامعه معرفی شود.

وی در بازدید از مزرعه پرورش شترمرغ ادامه داد: مجموعه‌ای که امروز مورد بازدید قرار گرفت، بزرگ‌ترین مزرعه شترمرغ در شرق کشور و سومین مزرعه شترمرغ در سطح کشور به شمار می‌رود که حدود چهار هزار قطعه شترمرغ در آن پرورش داده می‌شود.

وی گفت: تولیدات این مجموعه هم در حوزه صنعتی و گوشت و هم در زمینه واگذاری برای نگهداری و پرورش به متقاضیان عرضه می‌شود. زندانیانی که در این مجموعه مشغول به کار هستند، در یک محیط واقعی کار آموزش می‌بینند و پس از آزادی، از طریق بنیاد تعاون زندانیان امکان ادامه فعالیت شغلی برای آنان فراهم می‌شود.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ نفر از زندانیان رأی‌باز در این مزرعه مشغول به کار هستند و حقوق و دستمزد آنان بر اساس قانون کار پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در مراحل ابتدایی و دوره آموزش، میزان دستمزد کمتر است، اما پس از کسب مهارت، پرداخت‌ها مطابق قانون کار انجام می‌شود.

عبدی ادامه داد: عمده زندانیان شاغل در این مجموعه از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.

انتهای پیام/