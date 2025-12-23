مشکلات آبی در کشور نیازمند اولویت بندی مسائل آبی است

به گزارش ایلنا، حامد یزدیان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: در این گزارش به هیچ وجه رویکرد مدیریت بحران وجود نداشت از طرفی نیز شنیدن این گزارش نشان می دهد که ابعاد و عمق فاجعه درک نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این گزارش نتوانستیم مسئله را به خوبی درک کنیم از طرفی نیز مسائل آب اولویت بندی، مدون و منقح نشده است در حالی که این مسئله راه حل های متفاوتی دارد.

وی افزود: اگر ما بحث تعدیل مصرف آب را در سیستان و آب کشاورزی را در خوزستان انجام دهیم آیا مشکل آب تهران حل می شود؟ آیا در حوزه زاینده رود که با مشکلات متعددی مواجه است مشکلات حل خواهد شد بنابراین مسائل متفاوت است و باید هر مسئله ای در جای خود مورد بررسی قرار می گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: اعتقاد بر این است که باید مسئله آب با مشارکت ذینفع آن حل شود و ما این آمادگی را داریم که در کمیسیون آب مجلس موضوعات به صورت مفصل بررسی شده و بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.

