مخزن ذخیره آب باران در ساختمان ها و بیابان های کشور ایجاد شود

مهدی کوچک زاده در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: مهم ترین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد این مسئله است که آیا ما در کشور آب داریم یا خیر، این سوالی است که باید به درستی به آن پاسخ داده شود، در چند روز اخیر که در کرمان و بندرعباس چند میلیارد مترمکعب باران آمد متاسفانه تبدیل به سیل شد و خاک حاصلخیز را شسته و سدها را مملو از رسوب آبی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به این مسئله پاسخ داده شود که آیا در کشور آب وجود دارد یا خیر؟ چرا پاسخ روشنی به این سوال داده نمی شود. ماده اولیه آب همان باران است که اگر به فریادش برسند حیات بخش خواهد شد.

وی افزود: ما در کشور ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش داریم که از این میزان دو سوم آن تفکیک شده و یک سوم باقیمانده قابل استحصال است که با توجه به گزارشات وزارت نیرو میزان صد میلیارد مترمکعب آن استفاده می شود پس می توان نتیجه گرفت سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب آب اضافی داریم بنابراین با این وجود چرا در کشور مشکل کم آبی وجود دارد بنابراین باید گفت مشکل اصلی مدیریت منابع آبی کشور است.

کوچک زاده بیان کرد: ما تقاضا داریم که دولت با مشارکت مردم این مشکلات را حل کند یکی از این راه حل ها بحث مخزن ذخیره آب باران در ساختمان ها بود که اگر این اقدام در ساختمان ها و بیابان ها انجام گیرد میزان بسیار زیادی می تواند جمع آوری باران داشته باشد.

