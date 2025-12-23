اسامی نمایندگان دارای بیشترین مشارکت در رأی گیریهای جلسات علنی اعلام شد
لیست نمایندگان دارای بیشترین مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی طی سه ماهه دوم اجلاسیه دوم دوره دوازدهم مجلس اعلام شد.
به گزارش ایلنا، اسامی نمایندگانی که در سه ماهه دوم اجلاسیه دوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۴/۰۶/۰۷ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۰۶) بیشترین مشارکت را در رای گیری های جلسات علنی صحن مجلس داشتند، توسط هیات رییسه مجلس اعلام شد.
اسامی این نمایندگان به شرح زیر است؛
احمد آریائی نژاد نماینده مردم ملایر
غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس
غلامرضا نویدی نماینده مردم شهر بابک
علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
حجت الاسلام و المسلمین قاسم روان بخش نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد
احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
علی اصغر نخعی راد نماینده مردم مشهد و کلات
علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
محمد بیات نماینده مردم خمین
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار
مجید دوست علی نماینده مردم کرمان و راور
میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مردم مشهد و کلات
علی خزائی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک
مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران بیدگل
هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد و چگنی
رسول بخشی دستجردی نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند
رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده مردم فلاورجان
فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه
مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم.