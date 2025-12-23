اسامی این نمایندگان به شرح زیر است؛

احمد آریائی نژاد نماینده مردم ملایر

غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان

علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس

غلامرضا نویدی نماینده مردم شهر بابک

علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

حجت الاسلام و المسلمین قاسم روان بخش نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد

احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

علی اصغر نخعی راد نماینده مردم مشهد و کلات

علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

محمد بیات نماینده مردم خمین

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار

مجید دوست علی نماینده مردم کرمان و راور

میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مردم مشهد و کلات

علی خزائی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک

مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران بیدگل

هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد و چگنی

رسول بخشی دستجردی نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند

رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده مردم فلاورجان

فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم.