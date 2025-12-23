به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرد که بر اساس نظامنامه مصوبه ۱۴۰۱ ریاست قوه قضاییه، برای اولین بار در تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساماندهی کانون‌های سردفتران ازدواج و طلاق در استان‌ها انجام شده و تاکنون در ۲۷ استان انتخابات هیئت مدیره و بازرسان این کانون‌ها برگزار و اعضای آن تعیین شده‌اند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین استان‌ها که بر اساس نظامنامه ابلاغی مقام رئیس قوه قضاییه تدوین شده، استان تهران به همراه شش استان دیگر در بیست و ششم آذر سال جاری بود که انتخاباتشان برگزار شد و صمیمانه از مشارکت سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق تشکر می‌کنیم.

سعادتیان تأکید کرد: یکی از کار‌های مهم در این انتخابات، برگزاری کاملاً الکترونیکی آن بود و ۱۸۱۸ سردفتر در این انتخابات شرکت کردند که ۱۳ عضو اصلی را انتخاب و یک نفر بازرس را برگزیدند. در این انتخابات علی مظفری ۳۰۴ رای، فرامرز توکلی ۲۱۵ رای، رضا سلطانی ۱۵۸ رای، ناصر محمدی ۱۲۸ رای، سید جواد میر زین العابدین ۱۲۳ رای، بهروز عبدلی حیدری ۱۰۹ رای، مصطفی رئیسی ۱۰۶ رای، محمد صادق بصیری ۶۰ رای، سید جعفر میرمحمدی طباطبایی ۴۷ رای، محمد هادی ناصری ۴۲ رای، محمد شریفی ۳۷ رای، هادی فراهانی نسب ۳۴ رای به عنوان هیئت مدیره دفاتر ازدواج و طلاق مرکز کشور و ۶ استان دیگر هستند که از بین اینها از طریق انتخابات داخلی رئیس و ساختار اداری کانون تشکیل خواهد شد. ضمنا محی الدین یمینی نیز با ۴۳۰ رای نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به اهمیت انتخاب کانون‌های ازدواج استان تهران، اظهار داشت: استان تهران به جهت مرکزیت باید از بین دفاتر کانون‌های ازدواج و طلاق کشور جلسات هماهنگی را با سازمان تشکیل دهد تا در مرحله نظارت‌ها و بازرسی‌ها و اصلاح قانون و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، هماهنگی لازم را داشته باشد. وی یکی از اهداف اصلی این انتخابات را ساماندهی وضعیت سردفتران ازدواج و طلاق دانست که تاکنون به عنوان شغل شناخته نمی‌شدند و فاقد بیمه بودند.

سعادتیان در پایان تاکید کرد: تشکیل این کانون‌ها با ابلاغ نظام‌نامه‌ای از سوی مقام عالی قوه قضاییه به سازمان ثبت بود و اساسنامه آن با امضای معاون قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید. در این فرآیند کلیه اعضای سردفتری کشور یعنی از هر استان یک نماینده در سازمان حضور یافتند و نهایتا با خرد جمعی اساسنامه تدوین شد. چهار استان باقیمانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهند شد.

