خبرگزاری کار ایران
آیت الله حسینی بوشهری:

با شناخت مرکز فضای جدیدی در امر وکالت به روی ما گشوده شد

با شناخت مرکز فضای جدیدی در امر وکالت به روی ما گشوده شد
کد خبر : 1731752
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم جامعه از هرجا که ناامید شوند و حقشان ضایع شود به سمت قوه قضا می‌آیند و لذا برای حفظ آبروی نظام و دستگاه قضا باید اقدامات لازم برای حفظ امید مردم و رسیدن به حق‌شان انجام شود.

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سفر به شهر مقدس قم با آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عبدلیان پور در این دیدار با ارائه گزارشی مختصر از اقدامات صورت گرفته در مرکز بیان کرد: مهمترین راهبر مجموعه ما حرکت در مسیر منویات رهبرمعظم انقلاب و اجرای دستورات رئیس دستگاه قضا است.

وی افزود: سند تحول قضایی نقشه راه مرکز است و ما با بهره گیری از توان نخبگانی و مهارتی اعضای خود توانسته‌ایم بیش از تکالیف قانونی خود و جلوتر از برنامه مشخص شده اقدام کنیم و این نتیجه لطف خدا و اهل بیت و تلاش وکلا، کارشناسان و مشاوران مجموعه است.

در ادامه این دیدار آیت الله حسینی بوشهری با خوش آمدگویی بابت حضور رئیس مرکزوکلا و هیات همراه از گزارش و اقدامات صورت گرفته در مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری خطاب به رئیس مرکز افزود: با گزارش خوب شما فضای جدیدی در رابطه با امر وکالت بر روی ما گشود شد و زوایای مختلف گزارش شما در عرصه فعالیت وکلا، کارشناسان و مشاوران قابل تقدیر است.

امام جمعه قم بیان کرد: پیگیری‌های حقوقی داخلی و بین المللی کار بسیار ارزشمندی است که شما و همکاران درحال رقم زدن آن هستید و از خداوند تقاضا می‌کنم روز به روز به درجات شما و همکاران و جمعیت ۱۳۰ هزار نفری که در کل کشور مشغول به فعالیت هستند بیفزاید و به اهداف مقدستان که جز رضایت خداوند و خدمت به مردم نیست، برسید.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اقدامات مردمی مرکز گفت: یکی از بهترین کار‌هایی که شما انجام می‌دهید ارائه خدمات و وکیل رایگان برای احقاق حق کسانی است که مشکل دارند. شما می‌توانید با استفاده از ظرفیت رسانه و توانی که در مجموعه مرکز وجود دارد برای کسانی که دستشان به جایی نمی‌رسد و توان مالی ندارند کاری انجام دهید.

رئیس جامعه مدرسین قم افزود: مردم جامعه از هرجا که ناامید شوند و حقشان ضایع گردد به سمت قوه قضا می‌آیند و لذا برای حفظ آبروی نظام و دستگاه قضا باید اقدامات لازم برای حفظ امید مردم و رسیدن به حقشان انجام شود.

امام جمعه قم با اشاره اقدامات مرکز در حوزه بین المللی گفت: زحماتی که شما در عرصه بین الملل انجام می‌دهید و علیه جنایتکاران زمان مانند ترامپ و نتانیاهو اقدام می‌کنید قطعاً مورد توجه خداوند قرار می‌گیرد و بی اجر نمی‌ماند. وقتی صدایی از داخل نظام جمهوری اسلامی به حمایت و دادخواهی مردم غزه بلند می‌شود، دیگر جوامع خارجی را نیز به سمت کشورمان امیدوار می‌کند و این قابل تقدیر است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بشر امروز تشنه عدالت است و ظهور بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفداء این مسیر شکل گرفته را تکمیل خواهد کرد، گفت: به مجموعه مرکزوکلای قوه قضاییه هم تبریک می‌گویم و هم جدی تقاضا می‌کنم در عرصه فعالیت‌های خود شرایط را به گونه‌ای فراهم کنید که مردم در فضایی مورد اعتماد و اطمینان به کارشان برسند.

