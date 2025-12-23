گزارش دیوان محاسبات از انحراف کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳

دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علیرغم پیشبینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸درصدی اضافه بر مقدار پیشبینی شده به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گفتنی است ۳۲ درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای (نظیر فروش نفت) و ۶۸ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی (نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین شده که نشاندهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.
دیوان محاسبات کشور این وضع را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر ضرورت مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تاکید دارد.