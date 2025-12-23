رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
موضع مجلس و دولت درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تغییر نکرده است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه موضع مجلس و دولت درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت تغییر نکرده است و قرار نیست این طرح از دستور کار دولت خارج شود؛ عنوان کرد: در حال حاضر روی سناریوهای نحوه اجرای این طرح بحث و اختلاف نظر است؛ که امیدواریم آن اندک مخالفتهایی که در دولت درخصوص نحوه اجرای این طرح وجود دارد، با اقناع مخالفان برطرف و این مسئله بالاخره به سرانجام برسد.
به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه موضع مجلس و دولت درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت تغییر نکرده است و قرار نیست این طرح از دستور کار دولت خارج شود؛ گفت: اعتقاد مجلس و دولت بر این است که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی باید به سرانجام برسد و همچنان در دستور کار ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس و دولت است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر روی سناریوهای نحوه اجرای این طرح بحث و اختلاف نظر است؛ که امیدواریم آن اندک مخالفتهایی که در دولت درخصوص نحوه اجرای این طرح وجود دارد، با اقناع مخالفان برطرف و این مسئله بالاخره به سرانجام برسد.
موضع رئیس مجلس و رئیس جمهور درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت
بابایی کارنامی با اشاره به اهتمام جدی مجلس در تعیین تکلیف هرچه زودتر نیروهای شرکتی؛ عنوان کرد: موضع و تأکید دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم همین است که باید مشکل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هرچه سریعتر حل و فصل شود. با خبر هستم که نظر رئیس جمهور هم همین است، البته ممکن است برخی از اجزای دولت نظری غیر از این داشته باشند که آن نظر شخصی آنها است.
رئیس کمیسیون مجلس زمانبر شدن بررسی این طرح را موجب ناامیدی و دلسردشدن نیروهای شرکتی خواند و افزود: البته تا زمانی که قانون نوشته و به تصویب هیات دولت نرسد، زمان معنا پیدا نمیکند؛ چراکه بحث مهم و چالشبرانگیزی است؛ که بحث تأمین مالی، امنیت شغلی، سوءاستفادههای احتمالی از این فضا و دهها فاکتور دیگر دارد که میتواند در اجرای طرح تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد، یا به اصطلاح به اجرای طرح کمک کند یا مانع اجرای آن شود؛ بنابراین ضمن اینکه همه ما در مجلس و دولت برا اجرای این طرح اتفاق نظر داریم؛ اما در شیوههای اجرای آن بحث و اختلاف نظر است که باید با دقت بیشتری دنبال شود و همین پروسه بررسی طرح را طولانی کرده است. /