دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه داد
بر اساس اصلاحیه دولت، قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و براساس میانگین فصل قبل تعیین می‌شود.

به گزارش ایلنا، دولت برای مصوبه بنزینی خود اصلاحیه صادر کرد.

براساس این اصلاحیه، قیمت سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه به‌صورت فصلی و براساس میانگین فصل قبل تعیین می‌شود و دولت موظف است به درخواست‌های صنفی و اصلاح سهمیه‌ها و نرخ‌ها رسیدگی کند.

نرخ‌های جدید نیز به وسیله کارگروه و طبق ترتیبات تبصره‌ها نهایی خواهد شد. هدف از این اصلاحات، شفاف‌سازی هزینه‌های سوخت اضطراری و پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی اعلام شده است.

 

