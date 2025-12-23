به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی در جمع خبرنگاران درباره جلسه امروز هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جمع‌بندی هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت دستور کار امروز، بر این اساس است که جلسه‌ای غیرعلنی از صبح تا ظهر برگزار شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: محورهای این جلسه شامل بررسی راهکارهای حفظ قدرت خرید آحاد مردم، تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و نیز مدیریت نوسانات ارزی خواهد بود.

وی با اشاره به حضور وزرای دولت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، بیان کرد: در این جلسه، مهمانانی نیز با دعوت قبلی حضور خواهند داشت؛ از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و پنج وزیر محترم، شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و دادگستری. این نشست از صبح تا ظهر به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

گودرزی خاطر‌نشان کرد: همچنین جلسه‌ای دیگر پیش‌بینی شده است که به احتمال زیاد با حضور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. موضوع این جلسه، بررسی سیاست‌ها، راهبردها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در جلسه علنی بعدازظهر و با حضور رئیس محترم جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و فرایندهای پیش‌بینی‌شده، لایحه بودجه بلافاصله پس از تقدیم در سامانه مربوطه بارگذاری خواهد شد تا نمایندگان محترم در جریان آن قرار گیرند. پس از گذشت سه روز، هیئت‌رئیسه مجلس آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد داد. کمیسیون تلفیق نیز ظرف سه روز به بررسی کلیات پرداخته و گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند؛ چه این گزارش مشتمل بر رد کلیات باشد و چه تأیید آن.

در صورت رد کلیات، لایحه مجدداً به دولت بازگردانده می‌شود و در صورت تأیید، هیئت‌رئیسه گزارش را برای بررسی احکام ذی‌ربط به کمیسیون‌های تخصصی ارسال خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی پنج روز فرصت بررسی دارند و پس از آن گزارش‌ها بارگذاری می‌شود تا نمایندگان محترم پیشنهادهای خود را ثبت کنند. پنج روز بعد، گزارش‌ها به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال خواهد شد. در کمیسیون تلفیق، بررسی‌ها به مدت ده روز انجام می‌شود که در صورت کمبود زمان و با درخواست، این مهلت تا پانزده روز نیز قابل تمدید است.پس از آن، نمایندگان محترم ظرف ۴۸ ساعت پیشنهادهای نهایی خود را ثبت می‌کنند و در نهایت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه را تا اول دی‌ماه تقدیم مجلس کند. با توجه به اینکه روز گذشته جلسه علنی برگزار نشد، این موعد به دوم دی‌ماه، یعنی امروز سه‌شنبه، موکول شده و لایحه امروز تقدیم و وارد فرایند رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام/