معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:

با مقررات فعلی می‌توان برای خانم‌ها گواهینامه موتورسیکلت صادر کرد/ امیدوارم‌روح کلی حاکم بر لایحه منع خشونت علیه زنان حفظ شده باشد

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از جهت حقوقی که ما بررسی کردیم از دید ما گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانم‌ها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی می‌توانند صادر کنند حالا اگر مشکلات اجرایی دارد، باید مشکلات اجرایی آن را برطرف کنند.

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با توجه به دستور رییس مجلس درباره بررسی لایحه حمایت از زنان بدون نوبت در صحن مجلس درباره اینکه آیا این لایحه مورد تایید دولت است، گفت: در حال حاضر در جریان اصلاحات یک الی دو ماه گذشته که در کمیسیون‌های مجلس انجام شده نیستم؛ چراکه در حوزه کار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: از همین رو من اطلاعات کافی درخصوص تغییرات صورت گرفته ندارم. ما نظراتی داشتیم که در اصلاحات اولیه‌ای که در لایحه صورت گرفته بود، ارائه دادیم.

انصاری یادآور شد: لایحه اولیه‌ای که به مجلس رفته بود تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان بود و رویکرد دولت در آن لایحه نفی خشونت علیه زنان و جلوگیری از این امر بوده است، بنابراین در حال حاضر دقیق نمی‌دانم آن چارچوب کلی چه تغییراتی کرده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: من امیدوارم آن روح کلی حاکم بر لایحه دولت حفظ شده باشد لذا الان به طور قطع چون از تغییرات بعدی اطلاع ندارم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

 وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد اینکه درباره صدور گواهی نامه برای موتور‌سواری بانوان نامه‌ای از طرف یکی معاونت‌های معاونت حقوقی برای نیروی انتظامی رفته بوده آیا پاسخ داده شده به این نامه گفت: من همین قدر می‌توانم عرض کنم که از جهت حقوقی که ما بررسی کردیم و از دید ما گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانم‌ها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی می‌توانند صادر کنند، حالا اگر مشکلات اجرایی دارد، باید مشکلات اجرایی آن را برطرف کنند. 

