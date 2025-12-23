بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با روابط ایران و روسیه در زمینه‌ی فناوری‌های هسته‌ای گفت: روابط ما با روسیه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بحث نیروگاهی گسترده است. ما علاوه بر نیروگاهی که هم‌اکنون به مدت ۱۱ سال در حال کار است، دو نیروگاه دیگر در دست ساخت داریم که پیشرفت خوبی هم داشته‌اند. همچنین، علاوه بر این سه نیروگاه با روسیه، برنامه‌های ما شامل ساخت نیروگاه‌های بزرگ و نیروگاه‌های کوچک مقیاس است. در حوزه‌های دیگر مثل رادیودارو هم ارتباط‌مان با روسیه خوب است.

اکنون تمرکز ما بر همکاری با روسیه است

وی در خصوص همکاری‌های تکنولوژیک با چین توضیح داد: در گذشته ارتباطاتی با چین داشتیم اما در حال حاضر ارتباط خاصی نداریم و دلیل آن هم این است که اکنون تمرکز ما بیشتر روی همکاری با روسیه است. به ویژه اینکه ما دنبال این هستیم که نیروگاه‌های ساخت خودمان را داشته باشیم.

در حال ساخت نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی هستیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در دارخوین در حال ساخت نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی هستیم که ظرفیت صنعت کشورمان این اجازه را می‌دهد، اظهار کرد: ساخت نیروگاه برقی نیاز به تجهیزات از جمله استیم جنریتور، دیگ بخار، وسل و توربین دارد که این تجهیزات اکنون به راحتی در کشور خودمان قابل تولید هستند.

هدف ما این است که خودمان نیروگاه‌ساز شویم

کمالوندی تاکید کرد: ما باید این موارد را کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم نیروگاه‌های خود را داشته باشیم و در این زمینه به شدت در حال کار هستیم. هدف و فاز دیگر کار ما این است که خودمان نیروگاه‌ساز شویم، در عین حال که همکاری‌هایی با کشورهای مختلف داریم.

آینده‌ای روشن برای نیروگاه‌های هسته‌ای داریم

معاون سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ما در حوزه نیروگاهی صادراتی نداریم، اما در حوزه رادیودارو این کار صورت می‌گیرد. نکته مهم این است که ما خودمان قطعات نیروگاه را می‌سازیم و تعمیرات را هم خود انجام می‌دهیم. صنعت کشور ما به ما این امکان را می‌دهد که آن تجهیزات اصلی و بزرگی که اسم بردم را می‌دهد به عنوان تولیدکننده خودمان بسازیم و ان‌شاءالله آینده‌ خوبی برای نیروگاه‌های هسته‌ای داریم.

