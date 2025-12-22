خبرگزاری کار ایران
تسلیت سید حسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام صالحی منش

یادگار امام (ره) در پیامی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام صالحی منشی یادآور شد: مرحوم صالحی‌منش در طول دوران پس از حیات مبارک امام یکی از دوستان با صفا و دلسوز و از معتمدان خاص و امین بیت امام بود که با شجاعت و اهتمام خاص در برابر همه آزارها ایستاد و به عهد خود با امام وفا نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق صالحی منش نوشت:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی صالحی منش(دامت توفیقاته)

 درگذشت برادر عزیزم و پدر گرامی تان جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد صالحی منش(رضوان الله تعالی علیه) موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

این برادر بزرگوار از اوان جوانی جزو مبارزان نهضت امام خمینی(س) بود و پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در سمت های متعدد و جایگاه های خطیر نقش های مهمی را ایفا کرد. خدمت در دستگاه قضایی در برهه‌های حساس، حضور در کنار مقام معظم رهبری و برخی مسئولیت های دیگر در وزارت اطلاعات؛ و تلاش در استانداری قم گویای شخصیت بسیار قابل اعتماد، امانتدار، خیرخواه و حقیقتا صادق مرحوم مغفور صالحی منش است.

او در طول دوران پس از حیات مبارک امام یکی از دوستان با صفا و دلسوز و از معتمدان خاص و امین بیت امام بود که با شجاعت و اهتمام خاص در برابر همه آزارها ایستاد و به عهد خود با امام وفا نمود. یادش هرگز فراموش نمی شود.

اینجانب برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و حشر با برادر شهیدش را آرزو می کنم و این مصیبت را به همسر، فرزندان، برادر و به خصوص جناب حجت‌الاسلام شیخ حسین صالحی منش و کلیه خانواده های وابسته تسلیت عرض می‌گویم.

سید حسن خمینی

 

