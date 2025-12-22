مراسم ترحیم اشرف بروجردی برگزار شد+ عکس

خبرگزاری کار ایران
مراسم ترحیم اشرف بروجردی برگزار شد

مراسم ترحیم اشرف بروجردی برگزار شد
مراسم ترحیم اشرف بروجردی در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مراسم ترحیم اشرف بروجردی در مسجد جامع شهرک غرب دقایقی پیش آغاز شد.

دراین مراسم که با حضور مقامات و شخصیت های سیاسی برگزار شد، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، مهرداد گودرزوند چگینی، ساداتیان، محمد جواد ظریف، مصطفی محقق داماد، مجید فراهانی، بیژن زنگنه، سید ضیا هاشمی، اسماعیل گرامی مقدم، محمود میرلوحی، جهانبخش خانجانی، محمدرضا تابش، حسین مرعشی ، محمود واعظی ، علیرضا تابش ، عبدالله نوری، پیروز حناچی، محمدرضا ظفرقندی، رضا فرجی دانا، سید محمد علی ابطحی، حسین سیمایی صراف، علی نادری، منصور نقویان، حسین نورایی نژاد، سعید اوحدی،احمد میدری، محمد نهاوندیان ، ابراهیم عزیزی، مصطفی کواکبیان، حسن قشقاوی، عبدالواحد موسوی لاری، محمد حسین مقیمی استاندار اسبق تهران، سید محمد خاتمی،  هادی خانیکی، سیدکامل تقوی نژاد، محمدرضا خاتمی، ولی الله سیف، حسینعلی امیری، مرتضی مبلغ، حسن رسولی ، مجید تخت روانچی، سید ضیا هاشمی، حشمتیان، اسماعیل گرامی، نصرالله پژمانفر، محسن رهامی، مهدی خزعلی  حضور دارند.

