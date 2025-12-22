خبرگزاری کار ایران
رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد

درخواست‌ اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی، رد شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه حجت‌الاسلام «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی ، ابتدا از روند بلند مدت رسیدگی به پرونده چای دبش در دیوان عالی کشور سخن گفت.

رییس دیوان عالی کشور سپس از اتمام رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت:  بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.

وی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.

دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتراز گذشته، ادامه کار دهد.

