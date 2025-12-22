خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منظم‌ترین نمایندگان در سه ماهه دوم مجلس دوازدهم

منظم‌ترین نمایندگان در سه ماهه دوم مجلس دوازدهم
کد خبر : 1731495
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت‌رئیسه مجلس اسامی منظم‌ترین نمایندگان حاضر در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که منظم‌ترین حضور را در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم قوه مقننه یعنی از تاریخ  ۱۴۰۴/۶/۷ لغایت ۱۴۰۴/۹/۶ را داشتند، منتشر کرد که به شرح زیر است:

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار

علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار

مجید دوست‌علی نماینده کرمان و راور

رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده فلاورجان

علی خزایی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک

منصور علیمردانی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه

غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان

ابراهیم عزیزی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 

احمد آریائی‌نژاد نماینده ملایر

 رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند

جناب آقای غلامرضا نویدی نماینده شهربابک

مهدی اسماعیلی نماینده میانه

مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران بیدگل

فرشاد ابراهیم پورنورآبادی نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون

علی اصغر نخعی‌راد نماینده مشهد و کلات

علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارت و فردیس

محمد بیات نماینده خمین

کامران غضنفری نماینده تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس 

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود

محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا