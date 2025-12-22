منظمترین نمایندگان در سه ماهه دوم مجلس دوازدهم
هیئترئیسه مجلس اسامی منظمترین نمایندگان حاضر در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که منظمترین حضور را در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم قوه مقننه یعنی از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۷ لغایت ۱۴۰۴/۹/۶ را داشتند، منتشر کرد که به شرح زیر است:
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار
علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار
مجید دوستعلی نماینده کرمان و راور
رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده فلاورجان
علی خزایی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک
منصور علیمردانی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه
غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان
ابراهیم عزیزی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
احمد آریائینژاد نماینده ملایر
رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند
جناب آقای غلامرضا نویدی نماینده شهربابک
مهدی اسماعیلی نماینده میانه
مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران بیدگل
فرشاد ابراهیم پورنورآبادی نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون
علی اصغر نخعیراد نماینده مشهد و کلات
علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارت و فردیس
محمد بیات نماینده خمین
کامران غضنفری نماینده تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود
محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.