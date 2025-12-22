به گزارش ایلنا، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نمایندگانی که منظم‌ترین حضور را در جلسات صحن علنی مجلس در سه ماه دوم، دومین اجلاسیه دوره دوازدهم قوه مقننه یعنی از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۷ لغایت ۱۴۰۴/۹/۶ را داشتند، منتشر کرد که به شرح زیر است:

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار

علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدونکنار

مجید دوست‌علی نماینده کرمان و راور

رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده فلاورجان

علی خزایی نماینده ورامین، پیشوا و قرچک

منصور علیمردانی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه

غلامحسین زارعی نماینده دشتی و تنگستان

ابراهیم عزیزی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

احمد آریائی‌نژاد نماینده ملایر

رسول بخشی دستجردی نماینده اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند

جناب آقای غلامرضا نویدی نماینده شهربابک

مهدی اسماعیلی نماینده میانه

مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان و آران بیدگل

فرشاد ابراهیم پورنورآبادی نماینده ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون

علی اصغر نخعی‌راد نماینده مشهد و کلات

علی شیرین زاد نماینده کرج، اشتهارت و فردیس

محمد بیات نماینده خمین

کامران غضنفری نماینده تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود

محمد سراج نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.

