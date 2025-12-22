مشاور عالی رئیس دستگاه قضا:
با تخریب قوه قضاییه، هیچکس در امنیت نخواهد بود
مشاور عالی رئیس قوه قضاییه با تشریح اهداف تخریب دستگاه قضایی توسط برخی افراد گفت: چنانچه دستگاه قضایی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در جلسه شورای عالی قضایی گفت: در شرایط فعلی کشور که گرگها در پشت مرزها، چنگالها و دندانهایشان را نشان میدهند و لاشخورها مترصد به دست آوردن فرصت هستند، شاهدیم که برخی افراد، سخنانی را بدون تدبیر، در تضعیف قوه قضاییه بر زبان میرانند؛ این افراد توجه ندارند که چنانچه دستگاه قضایی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.
وی افزود: کسانی که امروز قوه قضاییه را مورد هجمه قرار میدهند از سه حالت خارج نیستند؛ حالت اول آن است که این افراد حُسن نیت دارند و دلشان برای کشور میسوزد که در این شرایط باید بدانند راه دلسوزی برای کشور، هجمه به قوه قضاییه نیست؛ حالت دوم آن است که افراد مزبور به نحوی از سوی دستگاه قضایی متضرر شدهاند و به نحوی درصدد تلافی کردن هستند؛ حالت سوم نیز آن است که این افراد برای تخریب نظام، با دشمنان همراهی میکنند.
حجتالاسلام مرتضوی مقدم ضمن تاکید بر ضرورت عدم مسامحه با تخریبکنندگان قوه قضاییه و همچنین تخریب مسوولین خدوم کشور از جمله شهید رئیسی گفت: قوه قضاییه باید با اقتدار بماند؛ همگان باید بدانند که نتیجه تخریب قوه قضاییه، متضرر شدن همگان است؛ تخریبکنندگان قوه قضاییه باید بدانند که این دستگاه، یک فرد نیست بلکه یک رکن نظام است.