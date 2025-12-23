احسان عظیمی راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح مجدد نگرانی خانواده‌ها از تاثیر قطعی معدل در کنکور سال ۱۴۰۵ عنوان کرد: این موضوع خود نشان می‌دهد که اصول قانون اساسی که قوه مقننه را به‌عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری وضع کرده برای همین موضوعات بوده است؛ اگر در هر جای این کشور، هر شورا یا نهادی بخواهد قانون‌گذاری کند، آن مراقبت‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد، چه معنایی دارد؟ چراکه مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی، کمیته‌ها و کارگروه‌هاست؛ سپس شورای نگهبان وجود دارد، بعد هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد؛ یعنی ابزارهایی که بر متن قانون نظارت می‌کنند تا دقیق باشند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این حال شوراهایی که هیچ‌کدام از این فرآیندها در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد، صرفاً تصویب می‌کنند و مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و بعضاً همین‌جا مشکل پیش می‌آید.

اعتراف شورای عالی انقلاب فرهنگی به دو اشتباه

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً در موضوع دو مرحله‌ای شدن کنکور، همان‌طور که آقای سوزنچی در تلویزیون اعلام کردند، اذعان کرد که اشتباه کرده‌ است و به این نتیجه رسیدند که دو مرحله‌ای شدن کنکور به درد نمی‌خورد و آن را تک‌مرحله‌ای کردند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: از سوی دیگر، در موضوع افزایش ظرفیت دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی و امثال آن، بعد از چهار سال، آقای خسروپناه اخیراً مصاحبه کردند و گفتند که اکنون احساس کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها دیگر ظرفیت ندارند و بهتر است این روند متوقف شود و حتی اگر وزارتخانه پیشنهاد دهد، به سال ۱۴۰۰ بازگردانده شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر نیست بپذیرد تصمیمش برای تأثیر قطعی معدل درست نبوده

عظیمی راد ادامه داد: این اتفاقات یعنی چه؟ یعنی تصمیماتی که بعد از مدتی، متأسفانه تغییر می‌کند و حتی به‌طور کلی متوقف می‌شود که این امر نشان می‌دهد که ما در نهاد تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور دچار مشکل هستیم که این به دلیل دخالت برخی مجموعه‌ها در کار مجلس است.

وی افزود: مصوبه تأثیر قطعی معدل هم از همین موارد است. چرا خانواده‌ها باید مدام مردد باشند و خدایی ناکرده از نظر روانی دچار آشفتگی شوند که امروز تصمیم تغییر کند و فردا دوباره تغییر کند؟ علت این مسئله یک چیز بیشتر نیست و آن هم این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر نیست بپذیرد که تصمیمی که گرفته، تصمیم درستی نبوده است.

خسروپناه به اشتباه، دلایلی را مطرح کرد؛ ما با مستندات واقعی نشان دادیم که این‌گونه نبوده است

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اعضای کمیسیون آموزش بارها مستندات خودشان را در باب مسئله کنکور ارائه کرده‌اند، یادآور شد: اخیراً هم آقای خسروپناه، واقعاً به اشتباه، دلایلی را مطرح کردند و حتی موافقت افرادی را عنوان کردند، در حالی که ما توانستیم مستندات واقعی را ارائه کنیم و نشان دهیم که این‌گونه نبوده است، تا هم ایشان بدانند و هم مردم بدانند که واقعیت چیست.

وی بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود وزیر، به‌ویژه در وزارت آموزش و پرورش، افرادی مانند دوستان ما در شورای عالی آموزش و پرورش و برخی در مرکز ارزشیابی، هرچند از مصوبه شورا دفاع می‌کردند، اما خود وزیر واقعاً از این دیدگاه حمایت می‌کرد که مصوبه نباید تأثیر قطعی داشته باشد، یا حداقل پایه‌های دهم و یازدهم باید تأثیرش مثبت باشد نه قطعی.

تا امروز هر یک از اعضای شورا صحبت کرده‌اند، صرفاً اظهارنظر بوده و هیچ مستندی ارائه نکرده‌اند

عظیمی‌راد با بیان اینکه نظر اعضای کمیسیون آموزش و نمایندگان ملت کاملاً در این زمینه مشخص است، اظهار داشت: ۱۹۵ نماینده نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و درخواست کردند که موضوع در پایه یازدهم به تأثیر مثبت تبدیل شود. همه این مراجع تخصصی نظر خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا اعلام کردند که پایه یازدهم مثبت شود، زیرا این به نفع نظام آموزشی کشور است.

سخنگوی کمیسیون آموزش تصریح کرد: شورا متأسفانه به استناد یکسری حرف‌ها، نه مستندات، تأکید می‌کنم بدون اشاره به مستندات چنین تصمیمی گرفته است؛ چراکه تا امروز هر یک از اعضای شورا صحبت کرده‌اند، صرفاً اظهارنظر بوده و هیچ مستندی ارائه نکرده‌اند که بگویند بر اساس نظرسنجی، نمودار، تحلیل و گزارش معتبر از یک مرکز علمی ما به این جمع‌بندی رسیدیم.

تا دیر نشده نامه نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور باید در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگ قرار گیرد

وی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که بر اساس شواهد تا دیر نشده نامه نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده باید در دستور کار شورا قرار گیرد و مصوبه تأثیر قطعی برای پایه یازدهم اصلاح و به تأثیر مثبت تبدیل شود.

عظیمی‌راد گفت: اگر به هر دلیلی شورا به جمع‌بندی در خصوص مثبت شدن پایه یازدهم نرسد، ما ناچاریم موضوع را فیصله بدهیم و اعلام کنیم که فعلاً وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند تا آینده؛ مگر این‌که خود شورا، همانند دو مصوبه‌ای که عرض کردم، دوباره به این نتیجه برسد که اشتباه کرده است.

مطمئنم در آینده نزدیک کاهش حضور دانش‌آموزان مناطق محروم در قبولی‌ها کاملاً مشخص می‌شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم در آینده نزدیک، با توجه به گزارش‌های سازمان سنجش که به‌صورت دقیق دهک‌بندی‌ها را نشان می‌دهد، کاهش حضور دانش‌آموزان مناطق محروم در قبولی‌ها کاملاً مشخص خواهد شد و نمی‌دانم بر چه مبنایی اعلام می‌شود که در مناطق محروم رشد صورت گرفته است.

وی بیان کرد: جمع‌بندی ما این است و در صحن مجلس خدمت آقای قالیباف عرض کردم و از ایشان درخواست کردم. ایشان هم کاملاً موافقت خود را با مثبت شدن پایه یازدهم اعلام کردند، در جلسه با وزیر علوم هم که هفته گذشته برگزار شد، ایشان رسماً این موضوع را اعلام کردند و در رسانه‌ها هم پخش شد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی از برخی شیطنت‌ها که تصور اختلاف یا درگیری را ایجاد می‌کند، عبور کند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: ما امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی از برخی شیطنت‌هایی که در درون شورا برای مطرح نشدن این موضوع صورت می‌گیرد و این تصور ایجاد می‌شود که اختلاف یا درگیری وجود دارد، عبور کند، ما کاملاً علمی به موضوع نگاه می‌کنیم و اصلاً بحث درگیری نیست. این موضوع از سر دلسوزی برای نظام آموزشی کشور مطرح می‌شود.

عظیمی‌راد گفت: امیدواریم با تیزبینی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌ویژه دبیرخانه شورا، این موضوع در دستور کار قرار گیرد و هرچه زودتر به جمع‌بندی برسد. ما معتقدیم بر اساس نظر غالب کارشناسان، هرچند نظرات کارشناسان دیگر هم متفاوت است و قبول ندارند، با توجه به رویکرد فعلی نظام آموزشی، زیرساخت‌ها و شرایط نامناسب مناطق کم‌برخوردار، این تصمیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی رویکرد درستی نیست و در نهایت بیشترین نفع آن به طور حداکثری مناطق برخوردار می‌رسد، نه مناطق کم‌برخوردار. این تحلیل و تلاشی است که در حال انجام آن هستیم و امیدواریم آقای خسروپناه هم به‌طور جدی وارد موضوع شوند و پایه یازدهم به‌صورت تأثیر مثبت تصویب شود.

