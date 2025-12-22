خبرگزاری کار ایران
تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴
مهلت ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش ایلنا،  معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد که  به منظور مساعدت و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز شنبه ۶ دی ماه با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی مندرج در سایت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به نشانی qazahrm.eadl.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به داوطلبان توصیه می شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.

برای انجام ثبت نام در اینجا وارد شوید.

