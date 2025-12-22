به گزارش ایلنا، بیستمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونین دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی و معاونان وی برگزار شد.

دادستان کل کشور در ابتدای این نشست، ضمن تبریک حلول ماه رجب و اعیاد پیش‌رو، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابتکار عمل مدیران قضایی گفت: از کار‌های ابتکاری مسئولان باید استفاده شود و این تجارب موفق به سایر بخش‌ها نیز انتقال یابد، چرا که هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری زمانی محقق می‌شود که یک اقدام مؤثر در نقطه‌ای آغاز و با انتقال به دیگر بخش‌ها، زمینه تکمیل آن از طریق ارائه ایده‌های نو فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به تهدیدات امنیتی افزود: دشمن پس از عدم موفقیت در جنگ نظامی، در حال برنامه‌ریزی برای تحریک قومیت‌ها و ایجاد نارضایتی در میان مردم است و در چنین شرایطی، هوشیاری، آگاهی و ابتکار عمل در حوزه مسائل امنیتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی با تأکید بر مردمی‌سازی برخی اقدامات اطلاعاتی تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها، اطلاعات باید مردم‌پایه باشد و از ظرفیت گسترده مشارکت و همکاری مردم باید به‌درستی و هوشمندانه استفاده شود.

وی خطاب به دادستان آذربایجان غربی بر لزوم تمرکز ویژه بر مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی باید در اولویت قرار گیرد، چرا که دشمن از این حوزه‌ها به‌عنوان ابزار ضد امنیتی برای ضربه زدن به جامعه استفاده می‌کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، توجه جدی به اصل ۴۹ قانون اساسی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال باید با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه توصیه کرد: ارتباط مؤثر با مسئولان اجرایی و تقنینی استان‌ها برقرار شود و در کنار جلسات کاری روزمره، از این مسئولان دعوت شود تا با حضور و بازدید از مراکز قضایی از جمله زندان‌ها، از نزدیک با مشکلات، ظرفیت‌ها و عملکرد مجموعه قضایی آشنا شوند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری (X-ray) تأکید کرد و افزود: در راستای کشف قاچاق کالا و ارز، باید اقدامات لازم برای ارتقای تجهیزات کنترلی در مبادی ورودی و خروجی کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین کمبود نیروی قضایی را یکی از مشکلات اساسی دانست و اظهار کرد: تأمین و تقویت نیروی انسانی در بخش قضایی باید به‌عنوان یک اولویت جدی پیگیری شود، چرا که کمبود نیرو می‌تواند در روند رسیدگی‌ها مشکل‌آفرین باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت منابع انسانی در دستگاه قضایی گفت: در کنار نظارت مستمر بر عملکرد دادسرا‌ها و ضابطان، صیانت از حقوق کارکنان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: باید در حد امکان، به‌ویژه در خصوص محکومان دارای آرای غیرامنیتی، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود و بهره‌گیری حداکثری از نهاد‌های ارفاقی در دستور کار قرار گیرد.

دادستان کل کشور در پایان بر ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و گفت: این فرهنگ باید با مشارکت ائمه جمعه و مسئولان فرهنگی تبیین و در سطح جامعه نهادینه شود. همچنین کشف و برخورد با جرایم سازمان‌یافته باید در اولویت قرار گیرد و در این مسیر، انجام آسیب‌شناسی‌های لازم امری ضروری است.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی: قوه قضاییه به ملجأ مردم تبدیل شده است/ وصول نزدیک به یک همت از پرونده‌های مالیاتی

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز در این نشست با تشریح اقدامات و عملکرد دادستانی استان، از گسترش ارتباط مستقیم با مردم، مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی و حمایت جدی از تولید و امنیت عمومی خبر داد.

وی با اشاره به سیاست مردمی‌سازی دستگاه قضا اظهار کرد: تا کنون بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ مورد ملاقات مستقیم با مردم برای بررسی و پیگیری مشکلات آنان انجام شده که این ارتباط بی‌واسطه موجب شده مردم قوه قضاییه را به‌صورت ویژه به عنوان ملجأ و پناهگاه خود تلقی کنند.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در ادامه از ورود جدی دادستانی استان به پرونده‌های مالیاتی خبر داد و گفت: در این حوزه ۷۱۶ پرونده مالیاتی با ارزش حدود ۱۱ همت تشکیل شده که در مراحل ابتدایی رسیدگی، نزدیک به یک همت از مطالبات دولت وصول شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۱ جلسه تخصصی پیرامون پرونده‌های مالیاتی برگزار و ۹۲ مصوبه در راستای تسریع رسیدگی و وصول حقوق بیت‌المال به تصویب رسیده است.

مجیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: صرفاً درخصوص یک بانک، ۲۵۷ فقره پرونده به ارزش حدود ۱۹ همت تشکیل شده که این موضوع در چارچوب تبصره ماده ۶۳ قانون و با جدیت در حال پیگیری است.

وی همچنین از برخورد قضایی با عناصر معاند خبر داد و گفت: در راستای صیانت از امنیت کشور، تاکنون برای ۳۰۸ نفر از سرکردگان گروهک‌های معاند پرونده حسب دستور دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری ویژه این موضوع تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: دادستانی استان در کشف و مقابله با جرایم مواد مخدر عملکرد مؤثری داشته و در کنار هر پرونده مواد مخدر، یک پرونده پولشویی نیز به‌طور هم‌زمان تشکیل شده است.

این مقام قضایی با تأکید بر سیاست کاهش ورودی پرونده‌ها اظهار داشت: در چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح و سازش و در همان مرحله کلانتری مختومه شده است.

به گفته وی، در هشت‌ماهه سال جاری نیز ۱۴ هزار پرونده با سازوکار صلح و سازش و بدون ورود به چرخه قضایی، در کلانتری‌ها خاتمه یافته است.

مجیدی در پایان به اقدامات دادستانی در حمایت از تولید و اقتصاد اشاره کرد و گفت: در حوزه احیای واحد‌های تولیدی، بیش از ۲۰ جلسه با تصویب ۱۷۵ مصوبه برگزار شده که نتیجه آن جلوگیری از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و اقتصادی در سطح استان بوده است.

وی تأکید کرد: دادستانی آذربایجان با رویکردی فعال، عدالت‌محور و مردم‌پایه، صیانت از حقوق عمومی، حمایت از تولید، تأمین امنیت و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در امور انقلاب: مبارزه قاطع با مواد مخدر و جرایم امنیتی در دستور کار دادستانی است

بهزاد ساروخانلو معاون دادستان آذربایجان غربی در امور انقلاب نیز با تشریح بخشی از اقدامات و برنامه‌های این معاونت، از پیگیری مستمر مبارزه با مواد مخدر، رسیدگی به جرایم امنیتی و نظارت دقیق بر عملکرد ضابطان خبر داد.

وی اظهار کرد: این معاونت در راستای صیانت از امنیت عمومی، مبارزه با مواد مخدر و رسیدگی به جرایم امنیتی، نظارت مستمر بر عملکرد ضابطان و همچنین جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

معاون دادستان مرکز استان آذربایجان غربی همچنین با اشاره به چالش قاچاق کالا در مرز‌های کشور افزود: با توجه به حجم و گستردگی قاچاق کالا در مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، تقویت زیرساخت‌ها از جمله تجهیز و توسعه دستگاه‌های ایکس‌ری (X-Ray) امری ضروری است که نقش مؤثری در افزایش کشفیات و پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته خواهد داشت.

وی در پایان بر اهمیت آموزش ضابطین تأکید کرد و گفت: آموزش تخصصی ضابطین خاص و عام به‌صورت ویژه در جلسات آموزشی مورد تأکید قرار دارد و ارتقای دانش و توانمندی ضابطان را یکی از الزامات تحقق عدالت و تضمین امنیت پایدار می‌دانیم.

معاون دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در حوزه ارجاع: تعامل مستمر با همکاران قضایی و ارزیابی منظم عملکرد شعب در دستور کار است

شیرمحمدلو معاون دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در حوزه ارجاع با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده با مجموعه قضایی گفت: تعامل مستمر با همکاران قضایی و بهره‌مندی از تجربیات و دانش آنان به‌عنوان یک راهبرد مؤثر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تداوم ارتباط با شعب اظهار داشت: ارتباط با شعب به‌صورت منظم و مستمر در حال انجام است و برگزاری جلسات هماهنگی نیز بدون وقفه ادامه دارد تا روند رسیدگی‌ها با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

شیرمحمدلو افزود: هر ده روز یک‌بار، خروجی و عملکرد شعب به‌طور ویژه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا ضمن شناسایی نقاط قوت، نسبت به رفع موانع احتمالی اقدام لازم صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به حوزه اجرای احکام تصریح کرد: اقدامات لازم در راستای اجرای دقیق و به‌موقع احکام در حال انجام است و این موضوع با جدیت در دستور کار مجموعه قرار دارد.

معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان آذربایجان غربی: ۶۰۰ بازدید میدانی حقوق عامه‌ای در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری انجام شد

مصطفوی معاون قضایی دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در امور پیگیری حقوق عامه نیز در این نشست گفت: تمامی تأکیدات مطرح‌شده در کرسی‌های هم‌اندیشی و جلسات پیشگیرانه با حضور اساتید دانشگاه در حوزه مسائل مرتبط با حقوق عامه، در استان بومی‌سازی شده و با تغییر متناسب با شرایط استان، به سطح اجرا درآمده است.

وی افزود: این برنامه‌ها پس از آسیب‌شناسی و تطبیق با ظرفیت‌ها و نیاز‌های استان، به‌گونه‌ای راه‌اندازی شده که قابلیت اجرای عملی و اثربخش در سطح استان را داشته باشد.

این مقام قضایی با اشاره به اقدامات میدانی انجام‌شده تصریح کرد: در هشت‌ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۶۰۰ بازدید میدانی در حوزه حقوق عامه در سطح استان انجام شده که نقش مهمی در شناسایی مشکلات و صیانت از حقوق عمومی داشته است.

معاون قضایی دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در امور پیگیری حقوق عامه در ادامه خواستار توجه ویژه به حقوق مردمی معادن استان آذربایجان غربی شد و گفت: در خصوص بازگشت حقوق مقدرِه مردم در حوزه معادن، انتظار می‌رود اقدامات لازم و پیگیری‌های مؤثر صورت گیرد تا حقوق قانونی مردم به‌درستی استیفا شود.

در ادامه این نشست، معاونان دادستان کل کشور با قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی استان آذربایجان غربی، این استان را از استان‌های موفق در حوزه صیانت از حقوق عامه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشف پرونده‌های مالیاتی و مقابله با جرایم اقتصادی دانستند و ضمن ارزیابی عملکرد دادسرا‌های استان، بر ضرورت رفع چالش‌هایی از جمله کمبود نیروی انسانی، کاهش مانده پرونده‌ها، ساماندهی پارکینگ‌های اموال توقیفی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کردند.

