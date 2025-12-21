وی تصریح کرد: پیشرفت‌های همه‌جانبه و تاثیرگذاری فناوری هسته‌ای در زندگی مردم به عنوان دو بال قدرتمند در صنعت هسته‌ای را مورد توجه قرار داده‌ایم به‌طوری که سازمان انرژی اتمی در این سال‌ها و با تکیه بر این دو بال توانسته از نظر روحی و نگرشی متحول شود و در این مسیر همه ظرفیت‌ها را بسیج کرده‌ایم که صنعت هسته‌ای در مسیر پیشرفت حرکت کند.

اسلامی عنوان کرد: سیاست «درهای باز، نوآوری باز» با هدف دستیابی به پیشرفت و پیشبرد کارها؛ همواره سرلوحه امور سازمان انرژی اتمی ایران قرار دارد. در سال ۱۴۰۰ فقط ۵ گروه از سازمان انرژی اتمی بازدید کرده بودند که بر پایه سیاست جدید تاکنون ۹۴۳ گروه و بیش از ۴۱ هزار نفر از سازمان انرژی اتمی و تاسیسات متعلق به آن بازدید کرده‌ و با توانایی‌های مختلف صنعت و فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف آشنا شده‌اند.

وی گفت: تصویر ذهنی مردم و جامعه نخبگانی باید نسبت به سازمان انرژی اتمی ایران تغییر کند اما در مقابل دشمنان با حرکات تهاجمی بر روی مخدوش کردن چهره صنعت هسته‌ای ایران تمرکز کرده‌اند.

اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه از سال ۱۴۰۰ تاکنون شاهد تحول چشمگیر در زمینه توسعه اکتشافات معدنی هستیم به‌طوری که حجم فعالیت‌های معدنی انجام شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران اکنون موجب شکوفایی اقتصاد معادن در کشور شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تکیه بر توان داخلی کشور، توانسته‌ایم در صنعت هسته‌ای به رشد و شکوفایی دست یابیم. در ۳ سال گذشته بیش از ۵۰۰ دستاورد فناورانه، صنعتی و علمی در سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده که این موارد با تکیه بر توان داخلی محقق شده است.

معاون رییس‌جمهور گفت: کشورهای دارای قدرت هسته‌ای دارای ۲ مشخصه غنی‌سازی و توان راکتورسازی هستند که خوشبختانه کشور ما از هر دو توان برخوردار است؛ هرچند دشمنان درصدد ممانعت ایران از برخورداری از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستند.

وی افزود: تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای در افق ۱۴۲۰ را در دستور کار داریم و در کنار آن در زمینه تولید انواع رادیوداروها و حوزه‌های نظیر لیزر، کوانتوم، گداخت، فناوری پلاسما و پرتودهی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌ایم.

اسلامی درباره همکاری این سازمان با دانشگاه‌ها و مراکز علمی توضیح داد: در این مدت با ۳۰ دانشگاه و مرکز علمی همکاری داشته‌ایم زیرا اعتقاد داریم برای پیشرفت کشور باید همکاری این سازمان با سایر دستگاه‌ها و مراکز توسعه یابد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای و اثرگذاری فناوری هسته‎‌ای در زندگی روزمره افراد جامعه ضرورت دارد تا همکاری وزارتخانه‌هایی مانند نفت، جهاد، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی با سازمان انرژی اتمی بیش از پیش توسعه یابد.

لزوم توسعه همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی با سازمان انرژی اتمی ایران

دبیر هیات دولت نیز در این نشست اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران همانند بسیاری از سازمان‌های خدماتی، تحقیقاتی و علمی در زندگی مردم نقش موثر، روزمره و آشکار دارد.

سید کامل تقوی نژاد افزود: امروز با همراهی معاونان و دبیران دفتر دولت توفیق یافتیم که از سازمان مهم و استراتژیک انرژی اتمی کشور بازدید کنیم و در جریان آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای قرار گرفتیم. خوشبختانه سازمان انرژی اتمی ایران با حضور و نقش اثرگذار مهندس اسلامی توانسته به پیشرفت‌های خوبی دست یابد.

وی تصریح کرد: کار شما در سازمان انرژی اتمی ایران واقعا کاری جهادگرانه است هرچند ممکن است مردم از کارهای بزرگ، سازوکارها و فرایندهایی که انجام می‌شود؛ اطلاع دقیقی نداشته باشند و بدین صورت فعالیت های سازمان شما تحت تاثیر قرار گیرد. با توجه به این موضوع باید اجماع کارشناسی در بخش‌های سیاستگذاری و اجرایی کشور، دانشگاه‌ها، گروه‌های سیاسی، نهادهای علمی و اجتماعی انجام شود.

تقوی‌نژاد گفت: بسیاری از مسایل و مشکلات را می‌توان با دستاوردهای صنعت هسته‌ای در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، پزشکی و دارویی و نیز انرژی حل کرد.

وی تاکید کرد: همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مراکز مختلف کشور باید متوجه شوند چه اقدامات و فعالیت‌های اساسی برای رفع نیازهای مردم در سازمان انرژی اتمی ایران انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در اقتصاد کشور نقش بزرگی دارد و می‌تواند به حل مشکلات و مسایل کشور کمک کند، نقش سازمان انرژی اتمی ایران در سیاستگذاری، قانونگذاری و مقررات نویسی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا شما به اقتصاد کشور کمک می‌کنید. وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، نفت، صمت و ... باید همکاری‌های تنگاتنگ با سازمان انرژی اتمی ایران داشته باشند. ما نیز در دفتر هیات دولت آماده همکاری و بسترسازی برای توسعه همکاری‌ها ترویجی و تبلیغی هستیم تا نقش شما را در بخش‌های مختلف اجرایی کشور نهادینه کنیم.

تقوی‌نژاد اظهار کرد: از اقدامات شما تشکر می‌کنیم و آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد امور شما در صنعت هسته‌ای و این سازمان هستیم.

در این نشست همچنین از اقدامات سازمان انرژی اتمی ایران در دوران جنگ ۱۲روزه و پیشرفت‌های سازمان انرژی اتمی ایران در سراسر کشور و نقش موثر آن در زندگی روزمره مردم جامعه تقدیر شد و معاونان و دبیران دفتر دولت به بررسی نقش موثر صنعت هسته‌ای در حل معضلات و مسایل مختلف کشور نظیر رفع ناترازی انرژی، توسعه آب شیرین کن‌ها و حفظ محیط زیست، رفع نیاز صنایع به ابزار و تجهیزات پرداختند.

معاونان و دبیران دفتر دولت در این نشست از صنعت هسته‌ای به عنوان سرمایه ملی یاد کردند و خواستار دفاع حداکثری از این نماد ملی و توجه بیشتر به این صنعت غرورآفرین شدند.

دبیر هیات دولت و اعضای کمیسیون‌های با همراهی محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی و جمعی از معاونان وی در بازدید از این نمایشگاه در جریان جدیدترین فعالیت‌ها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای در حوزه‌های چرخه سوخت هسته‌ای، انرژی و برق، توانمندی‌های ایران در زمینه تولید آب سنگین و مشتقات آن، رادیوداروها، فناوری پلاسما، کاربرد پرتوها، گداخت هسته‌ای، لیزر، کوانتوم و فناوری‌های کوانتومی، کشاورزی هسته‌ای و شتاب‌دهنده‌های صنعتی، نظام ایمنی هسته‌ای و سایر بخش‌های فناوری‌های نوین این عرصه قرار گرفتند.