احتمال اعلام وصول لایحه بودجه در صحن علنی روز سه شنبه

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با اشاره به الزام قانونی دولت برای ارائه لوایح بودجه سالیانه به مجلس در ابتدای دی ماه هر سال گفت: طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است لایحه بودجه تا فردا به مجلس تقدیم شود و در صورت تحقق این موضوع، روز سه‌شنبه اعلام وصول خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به برگزاری جلسات صحن علنی در روز سه شنبه در دو نوبت صبح و عصر ادامه داد: در نوبت صبح مباحث اقتصادی از جمله حفظ قدرت خرید خانوار، نوسانات نرخ ارز و وضعیت کالاهای اساسی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: نشست نوبت عصر سه شنبه نیز احتمالا با حضور رئیس جمهور با موضوع راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب برگزار خواهد شد.