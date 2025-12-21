خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی چه گذشت؟

در یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی چه گذشت؟
کد خبر : 1731014
لینک کوتاه کپی شد.

در یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری که به ریاست «حمید قنبری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان‌های ساحلی دریای خزر برگزار شد، ظرفیت‌ها و چالش‌های بنادر شمالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این نشست نمایندگان استان‌های مدعو و مدیران حوزه بنادر و دریانوردی، با اشاره به ظرفیت ۳۶ میلیون تنی بنادر شمالی، بر نقش این بنادر در توسعه تجارت، اتصال به کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی تاکید کردند.  

حاضران در جلسه، تحقق رشد ۱۶ درصدی اقتصاد دریامحور را مطابق برنامه هفتم توسعه، منوط به هم‌افزایی بین‌دستگاهی و تهیه یک نقشه راه مشترک دانستند و بر نقش کلیدی دیپلماسی در این مسیر تاکید کردند.

در ادامه، «امنیت، زمان و هزینه» به عنوان سه مولفه اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای کریدورهای ایرانی تاکید شد.  

رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز سودآوری بنادر شمالی را لازمه توسعه پایدار آنها دانست و تاکید کرد که برای استفاده بهینه از ظرفیت بنادر، باید چالش‌ها را هم از طریق هماهنگی‌های داخلی و هم از مسیرهای دیپلماتیک بررسی و رفع کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن