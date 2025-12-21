در یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی چه گذشت؟
در یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری که به ریاست «حمید قنبری»، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین اقتصادی دستگاههای اجرایی و نمایندگان استانهای ساحلی دریای خزر برگزار شد، ظرفیتها و چالشهای بنادر شمالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این نشست نمایندگان استانهای مدعو و مدیران حوزه بنادر و دریانوردی، با اشاره به ظرفیت ۳۶ میلیون تنی بنادر شمالی، بر نقش این بنادر در توسعه تجارت، اتصال به کریدورهای ترانزیتی بینالمللی تاکید کردند.
حاضران در جلسه، تحقق رشد ۱۶ درصدی اقتصاد دریامحور را مطابق برنامه هفتم توسعه، منوط به همافزایی بیندستگاهی و تهیه یک نقشه راه مشترک دانستند و بر نقش کلیدی دیپلماسی در این مسیر تاکید کردند.
در ادامه، «امنیت، زمان و هزینه» به عنوان سه مولفه اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای کریدورهای ایرانی تاکید شد.
رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز سودآوری بنادر شمالی را لازمه توسعه پایدار آنها دانست و تاکید کرد که برای استفاده بهینه از ظرفیت بنادر، باید چالشها را هم از طریق هماهنگیهای داخلی و هم از مسیرهای دیپلماتیک بررسی و رفع کرد.