معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با راهاندازی سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها، زمان ثبت شرکت از یک ماه به دو روز و ثبت تغییرات شرکتها از دو هفته به دو روز کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با حضور فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذرماه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد این سازمان در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و همچنین آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با اشاره به اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است تا در حوزه ثبت شرکتها اقداماتی انجام دهد و فرایند امور از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یابد که در راستای تکمیل فرایند ارائه خدمات ارزان، سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بازطراحی شد.
وی ادامه داد: اکنون به منظور تسریع در ارائه خدمات سعی داریم تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش عامل انسانی را کم کنیم.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون بخشی از این برنامه و اهداف محقق شده است و درصدد هستیم تا با بازطراحی این سامانه در سال ۱۴۰۵ زمان ثبت شرکتها و ثبت تغییرات شرکتها را به استاندارد و میانگین بینالمللی برسانیم.
سعادتیان اظهار کرد: هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی و استفاده کمتر از عامل انسانی و کارشناسان مستقر در ثبت شرکتها است و با بهرهگیری از فناوری اطلاعات بهویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک همچنین به حداقل رساندن رویارویی خدمت گیرنده و خدمت دهنده همچنین ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور، بهرهگیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان اقتصادی کشور، پیشبینی و پیشگیری از هرگونه جعل در ثبت شرکتها از دیگر اهداف بازطراحی سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بوده است.
سعادتیان با اشاره به طراحی سند الکترونیک کسب و کار، گفت: در سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها موضوعاتی از قبیل دفاتر تجاری، تعیین نام، احراز هویت که تا پیش از این باید حتما حضوری انجام میشد، با یکپارچه سازی سامانه کاملا غیرحضوری و به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در نظام سنتی و پیش از این هر شرکت باید در پایان سال چند دفتر خریداری میکرد و دفاتر تجاری باید از طریق پست یا مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکتها طی فرایند طولانی و سخت پلمب میشد، اما اکنون در این سامانه هم اظهارنامه و هم پلمب دفاتر کاملا الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام و شناسه یکتا صادر میشود و این اقدام تکالیفی است که در ماده چهار بند ج قانون برنامه هفتم تعیین و عملیاتی شده است.
سعادتیان یادآور شد: قبلا تعیین نام قبلا توسط عامل انسانی انجام میشد و طبیعتاً سلیقه شخصی در آن دخیل بود، اما اکنون با تشکیل بانک اطلاعاتی هوشمند، سامانه «نامیار» راهاندازی شده است و هر فردی که درخواست تعیین نام داشته باشد از طریق سامانه طرح موضوع میشود که یا تایید است و اگر تایید نشود، سه نام پیشنهاد داده میشود و مجدد امکان نام پیشنهادی جدید هم وجود دارد تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احراز هویت که پیش از این به صورت رویت مدارک هویتی مانند شناسنامه یا کارت ملی بود، اکنون به صورت بیومتریک و امضای الکترونیک دیجیتال در سامانه ثنا ابلاغ میشود.
سعادتیان افزود: در این سامانه همه اقدامات کاغذی و فیزیکی حذف شده است و همه امور به صورت تمام الکترونیک انجام میشود.
وی تصریح کرد: ارتقای امنیت سامانه، تعامل با پلتفرمهای دیجیتال، حذف مراجعات حضوری، استفاده از هوش مصنوعی، توسعه خدمات خودکاربری و سادهسازی فرایندها از جمله اهدافی است که در بازطراحی سامانه ثبت شرکتها دنبال شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: اکنون تمامی خدمات در این سامانه خودکاربری است و اگر فردی امکان استفاده از آن را نداشته باشد، همه دفاتر اسناد رسمی کشور به عنوان پیشخوان خدمات این سامانه پیشبینی و در اختیار کاربران قرار دارد.
سعادتیان افزود: در این سامانه کارتابلی برای متقاضی جهت پیگیری امور ایجاد شده است همچنین احراز هویت کاملا دیجیتال انجام میشود و استعلامهای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت برخط انجام میشود و در نهایت نیز پرداختها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی ادامه داد: در این سامانه، خدماتی از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، روزنامه رسمی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی دیوان محاسبات، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و فراجا اخذ میشود و همه امور الکترونیک است.
سعادتیان با اشاره به صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی، گفت: این سند حاوی مشخصات کامل مدیران، موضوع فعالیت و شماره ثبت شرکت، سوابق محدودیتها یا بدهیهای مالیاتی شرکت درج شده است همچنین آخرین دارنده حق امضا از طریق بارکد وجود دارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: میزان درخواستها برای تایید نام در سامانه قدیم ۱۴ تا ۲۰ درصد تایید میشد، اما اکنون در سامانه جدید در ۱۱ استانی که خدمات ارائه میشود تاکنون حدود ۸۰ درصد پاسخگو بودهایم.
سعادتیان ادامه داد: زمان تاسیس شرکت قبلا یک ماه بود، اما اکنون هر شخصی که اراده کند میتواند ثبت شرکت را در ۲ روز انجام دهد همچنین ثبت تغییرات قبلا دو هفته بود که اکنون در ۲ روز تغییرات انجام میشود.
وی اظهار کرد: این سامانه از دو ماه قبل در ثبت شرکتهای شهرستانهای استان تهران، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، قزوین زنجان و مرکزی فعال است و برای عملیاتی کردن این سامانه از استانهای بزرگ شروع کردیم تا سامانه را ارزیابی و چالشها و موانع را برطرف کنیم.
کشاورز: اکنون همه شرکتهای صنعتی و واحدهای تولیدی در استانهای قزوین، یزد و زنجان دارای سند مالکیت هستند
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از تولید داخلی، گفت: تثبیت مالکیت را وظیفه خود میدانیم و در این راستا، حمایت از تولیدکنندگان در جهت تثبیت مالکیتها در دستورکار معاونت املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون در مجموع هزار و ۸۰ شرکت اعم از دولتی و خصوصی در شهرکهای صنعتی داریم که ۱۵۴ هکتار را در اختیار دارند و تاکنون برای حدود ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ هکتار، سند مالکیت دفترچهای و تک برگ صادر شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اکنون همه شرکتهای صنعتی و واحدهای تولیدی در استانهای قزوین، یزد و زنجان دارای سند مالکیت هستند و در تلاش هستیم تا در سایر استانها نیز این اقدام با جدیت پیگیری شود.
کشاورز اضافه کرد: هر واحد تولیدی یا شرکت دانش بنیان که در حوزه مالکیت با مشکلی مواجه باشد، با دستور صریح رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون تشریفات و به صورت ویژه پیگیری میشود تا مشکلات آنها برطرف گردد.
اسلامی: تمام فرایندهای مرکز مالکیت معنوی از حدود ۱۲ سال پیش هم سو با دولت الکترونیکی بوده است
در ادامه این نشست سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی اظهار کرد: آییننامه اجرایی نسل پنجم قوانین و مقررات مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نهایی شده و پیش بینی میشود که تا پایان سال ابلاغ شود و این آییننامه بسیار مهم است.
اسلامی افزود: در تدوین آییننامه اجرایی با ۴۷۰۰ نقطه در کشور از جمله تمام دانشگاهها، اتاقهای بازرگانی و فعالان انجمنهای علمی مکاتبه و نظرات آنها را جمعآوری کردیم و با هیاتی متشکل از هفت نهاد قانونی که در قانون هم توصیف شده بود از جمله وزارت دادگستری، وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت علوم جلسات متعددی برای تدوین این آییننامه تشکیل شد.
وی ادامه داد: تمام فرایندهای مرکز مالکیت معنوی از حدود ۱۲ سال پیش هم سو با دولت الکترونیکی بوده است و هیچ پرونده فیزیکی وجود ندارد و همه چیز الکترونیکی است؛ بنابراین اصلا پرونده فیزیکی نداریم، اما از دو سال پیش تاکنون این فرهنگ الکترونیکی هوشمند شده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با بیان اینکه در هر ۴ دقیقه یک پرونده علائم تجاری ثبت میشود، خاطر نشان کرد: در حوزه مالکیت فکری عامل انسانی بسیار مهم است و، چون موضوعات قضایی است چه در زمینه علائم تجاری و چه در خصوص ثبت اختراعات در تلاش هستیم یک تجربه متفاوت کاربری را در دو سویه ایجاد کنیم تا هم به ارباب رجوع کمک شود و هم به نیروی انسانی خود کمک کنیم.
اسلامی افزود: آییننامه کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی نیز نهایی شده و ابلاغ خواهد شد تا این کارگزاریها به برونسپاری امور ثبتی کمک کنند.
